Süßes Welpen-Foto: So gratulieren Kate und die Kinder Prinz William

Prinz William wird an diesem Samstag 43 Jahre alt. Seine Familie hat ihm in den sozialen Medien mit einem tierischen Schnappschuss gratuliert.

Die Welpen sind los! Die Familie von Prinz William hat ihm zum 43. Geburtstag an diesem Samstag besondere Glückwünsche überbracht. auf dem offiziellen X-Account "The Prince and Princess of Wales" wurde ein Foto veröffentlicht, das den Prinzen mit mehreren Vierbeinern zeigt.

Royale Streicheleinheit

"Happy Birthday! In Liebe C, G, C, L, Orla und die Welpen", lautete die Botschaft zu dem Schnappschuss. Damit sind Prinz Williams Ehefrau Prinzessin Kate (43) und die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) sowie Familienhündin Orla und offenbar deren Welpen gemeint.

Auf dem Bild ist der dreifache Familienvater leger gekleidet, er trägt Jeans und ein langärmeliges grünes Hemd. William hat sich auf den Rasen zu den Hunden gesetzt und streichelt einen der kleinen Vierbeiner, während die anderen Welpen über ihn krabbeln.

Erst kürzlich haben Williams Kinder ihren Papa . "Alles Gute zum Vatertag, Papa", hieß es am 15. Juni (britischer Vatertag) zu zwei neuen Schnappschüssen des Thronfolgers mit seinen drei Kindern. "Wir lieben dich! G, C & L." Auch diese Bilder waren in der Natur entstanden. Auf dem ersten Foto sind der britische Thronfolger und seine drei Sprösslinge inmitten eines Gartens zu sehen, tragen farblich aufeinander abgestimmte Outfits mit Jeans, khakifarbenen Pullovern und karierten Hemden. Ein zweiter Schnappschuss in Schwarz-Weiß zeigte William, George, Charlotte und Louis sich auf dem Boden zum Spaß im Gras wälzend.

Auch Vater König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben William bereits zum Geburtstag gratuliert. wurde ein Porträt des britischen Thronfolgers veröffentlicht mit den Glückwünschen: "Alles Gute zum Geburtstag an den Prince of Wales!"