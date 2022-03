Süßer Mini-Royal: Prinzessin Adrienne von Schweden feiert vierten Geburtstag

Madeleine von Schweden gratuliert ihrer Tochter Adrienne zum vierten Geburtstag. Zu diesem Anlass präsentiert sie auf Instagram neue Bilder des Mini-Royals.

Mit einem verschmitzten Lächeln strahlt der kleine Lockenkopf in die Kamera. Prinzessin Adrienne von Schweden feiert am 9. März ihren vierten Geburtstag. Auf Instagram hat Mama Madeleine extra neue Fotos ihres royalen Nachwuchs präsentiert.

So süß gratuliert Prinzessin Madeleine ihrer Tochter Adrienne

"Herzlichen Glückwunsch zum vierten Geburtstag an unsere süße Adrienne", schreibt die Tochter von König Carl Gustav und Königin Silvia zu den Bildern und liefert noch eine Liebeserklärung dazu. "Du bist unsere Jüngste, dennoch stehst du stark auf eigenen Beinen. Und du bist klug, fürsorglich und voller Leben. Leonore, Nicolas, Mama und Papa haben dich alle sehr lieb!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Schwedische Thronfolge: An dieser Stelle steht Prinzessin Adrienne

Prinzessin Adrienne ist die jüngste Tochter der schwedischen Prinzessin Madeleine und des amerikanischen Geschäftsmanns Christopher O'Neill. Dass die Vierjährige irgendwann Königin von Schweden wird, ist eher unwahrscheinlich. Sie steht in der Thronfolge an elfter Stelle. Vor ihr sind erst Tante Victoria und deren zwei Kinder, Onkel Carl Philip und dessen drei Kinder sowie ihre Mutter Madeleine und ihre beiden älteren Geschwister an der Reihe.

Bei den schwedischen Royals ist es inzwischen üblich, dass zum Geburtstag der Kinder neue Fotos veröffentlicht werden. Auch Prinzessin Estelle, Cousine von Prinzessin Adrienne, erhielt am 23. Februar öffentliche Glückwünsche via Instagram.