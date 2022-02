Neues Foto zum Geburtstag: Prinzessin Estelle strahlt über beide Ohren

Prinzessin Estelle von Schweden wird am heutigen Mittwoch zehn Jahre alt - und der Palast feiert sie mit einem neuen Porträt, auf dem sie nur so in die Kamera strahlt.

© Linda Broström, Kungl. Hovstaterna / Linda Broström, The Royal Court of Sweden

Wenn alles so kommt wie vorgesehen, wird sie eines Tages die schwedische Königin sein - am heutigen Mittwoch (23.2.) feiert Prinzessin Estelle aber erstmal ihren zehnten Geburtstag. Und ihr zu Ehren hat der Palast wie üblich auch ein neues Porträt veröffentlicht.

Prinzessin vor königlicher Kulisse

Zu sehen ist die Tochter von Kronprinzessin Victoria (44) und ihrem Ehemann Prinz Daniel (48) in einem eleganten Outfit mit weißer Bluse und weißem Blazer, das ihre großen braunen Augen noch mehr strahlen lässt. Ein rosa Steinchen hängt an einer goldenen Kette um ihren Hals. Sie blickt offen und fröhlich in die Kamera. Im Hintergrund sind eine Vase mit Zweigen, an denen sich die ersten lachsfarbenen Blüten Bahn brechen sowie ein königlicher Kamin zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Prinzessin Estelle wird heute zehn Jahre alt", . "Zu ihrem Geburtstag wurde die Prinzessin am königlichen Hof fotografiert. Das Bild wurde im Februar aufgenommen", heißt es weiter. Außerdem ist über das Mädchen in dem Post zu lesen: "Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind der Kronprinzessin und Prinz Daniel geboren. Prinzessin Estelle ist, in Übereinstimmung mit der Reihenfolge der Thronfolge, die zweite in der Thronfolge nach der Kronprinzessin."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Victoria und Daniel sind seit 2001 ein Paar und seit 2010 verheiratet. Nach Estelle wurden sie am 2. März 2016 auch Eltern des gemeinsamen Sohnes Oscar.