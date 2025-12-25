Stille Weihnachten, klare Worte: Wittelsbacher Chef meldet sich mit ernster Botschaft

Nachdenklich, persönlich und mit einem Appell an den Zusammenhalt: Franz Herzog von Bayern hat seine Weihnachtsbotschaft veröffentlicht. Ein Foto aus Schloss Nymphenburg zeigt den Chef der Wittelsbacher privat – seine Worte richten sich mit Sorge, aber auch Hoffnung an die Gesellschaft.

Franz Herzog von Bayern und sein Partner Thomas Greinwald sind seit über 40 Jahren liiert.

Begleitet wird die Weihnachtsbotschaft von einem Foto, das Franz Herzog von Bayern (92) entspannt auf der Couch zeigt. Neben ihm brennt ein Adventskranz, aufgenommen wurde das Bild in seinem Zuhause auf Schloss Nymphenburg. Das 92-jährige Oberhaupt der Wittelsbacher gewährt damit einen seltenen privaten Moment. Seinen langjährigen Lebensgefährten, Thomas Greinwald, zeigt er diesmal nicht.

Privater Einblick aus Schloss Nymphenburg und Zeit der Besinnung

In seiner Botschaft beschreibt Herzog Franz Weihnachten als eine Phase, in der das Jahr zur Ruhe komme und Raum für Nachdenken entstehe. Es sei eine Gelegenheit, innezuhalten und Bilanz zu ziehen – sowohl persönlich als auch mit Blick auf die Gemeinschaft.

Herzog Franz: Sorge um gesellschaftliche Entwicklungen

Deutlich äußert Franz Herzog von Bayern seine Besorgnis über die aktuelle Lage: "Das Leben ist für viele nicht einfacher geworden im vergangenen Jahr. Unsicherheit und Angst vor der Zukunft wachsen. Ich beobachte mit Sorge, wie gesellschaftliche Differenzen, leider auch Hass und Gewalt zunehmen."

Staat vor großen Herausforderungen

Auch politische und staatliche Herausforderungen spricht der Wittelsbacher an: "Drängende Probleme im Äußern genauso wie notwendige Reformen im Innern. Die Verantwortlichen geraten dabei nicht selten in schwierige Situationen und können nicht so agieren, wie sie es eigentlich für notwendig halten."

Oberhaupt der Wittelsbacher: Hoffnung durch Respekt und Miteinander

Trotz aller Sorgen blickt Franz Herzog von Bayern hoffnungsvoll nach vorn. Dort, wo Respekt, Fairness und echtes Miteinander gelebt würden, entstehe neue Zuversicht. Genau dafür stehe das Weihnachtsfest in besonderer Weise.

Vor wenigen Tagen sprach auch Sophie von Bayern (36) mit der AZ über die Weihnachtszeit. Die Prinzessin, die niederländisch-kanadische Wurzeln hat und 2023 Ludwig Prinz von Bayern (43) heiratete, ist seit Kurzem offizielle Botschafterin des Hilfsvereins Lichtblick Seniorenhilfe. "Ich freue mich auf eine ruhigere Zeit – wenn das mit einem Kleinkind überhaupt möglich ist", lachte sie.

Im August 2024 kam Prinz Rupprecht, der gemeinsame Sohn mit Ludwig von Bayern, zur Welt. Das deutsche Wort "Besinnlichkeit" hatte Prinzessin Sophie neu gelernt. "In den Niederlanden lieben wir das Wort 'gezellig' und das ist mir auch wichtig. Damit verbinden die Niederländer gemütliche, ruhige Momente mit der Familie."