Wittelsbacher Prinzessin kämpft gegen Armut: "Besonders schwer zu ertragen"

Sophie Prinzessin von Bayern zeigt Herz für Münchens Senioren. Die 36-Jährige wirkt nachdenklich und spricht in der AZ über armutsgefährdete Frauen, ihre Großmutter im Pflegeheim und die Weihnachtszeit, die mit Baby Rupprecht vielleicht doch nicht so ruhig sein wird.
Steffen Trunk |
Sophie Prinzessin von Bayern mit ihrem 16 Monate alten Sohn Prinz Rupprecht.
Sophie Prinzessin von Bayern mit ihrem 16 Monate alten Sohn Prinz Rupprecht. © Achim Frank Schmidt/Lichtblick Seniorenhilfe

Sophie Prinzessin von Bayern (36) setzt ein starkes Zeichen für Senioren, die in Armut leben oder einsam sind. Bei einem Treffen mit Rentnern in München zeigte sich die junge Adlige tief beeindruckt vom Verein Lichtblick Seniorenhilfe – und betonte im Gespräch mit der AZ, wie sehr ihr das Thema am Herzen liegt.

Sophie von Bayern: "Nun ist es an uns, ihnen etwas zurückzugeben"

Die Prinzessin, die niederländisch-kanadische Wurzeln hat und 2023 Ludwig Prinz von Bayern (43) heiratete, ist seit Kurzem offizielle Botschafterin des Hilfsvereins. "Niemand sollte in Armut leben müssen. Vor allem nicht die ältere Generation. Sie hat hart gearbeitet und einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet. Nun ist es an uns, ihnen etwas zurückzugeben", sagt die 36-Jährige der AZ. Ein zuckersüßer Anblick: Zum Mittagessen in die Pfälzer Weinstuben brachte sie Sohn Prinz Rupprecht (16 Monate) mit.

Armut bei älteren Frauen "besonders schwer zu ertragen"

Gerade Frauen seien überdurchschnittlich von Armut betroffen, weiß Prinzessin Sophie: "Das ist besonders schwer zu ertragen, da so viele Frauen ihr Leben lang als Mütter und Ehefrauen für ihre Familien gesorgt haben und nun keine ausreichende Rente haben."

Prinzessin Sophie von Bayern beim gemeinsamen Mittagessen mit Senioren in den Pfälzer Weinstuben
Prinzessin Sophie von Bayern beim gemeinsamen Mittagessen mit Senioren in den Pfälzer Weinstuben © Achim Frank Schmidt/Lichtblick Seniorenhilfe

Prinzessin Sophie: Engagement, das in der Familie verwurzelt ist

Gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig engagiert sich Prinzessin Sophie seit Jahren weltweit über den Hilfsverein Nymphenburg, der von der Mutter von Herzog Franz von Bayern (92) gegründet wurde. Jetzt setzt sie auch in Bayern neue Schwerpunkte. Projekte in München und Landsberg am Lech sollen gezielt ältere Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen – finanziell und emotional.

Der schönste Tag im Leben: Prinzessin Sophie heiratete im Mai 2023 den künftigen Chef der Wittelsbacher, Prinz Ludwig
Der schönste Tag im Leben: Prinzessin Sophie heiratete im Mai 2023 den künftigen Chef der Wittelsbacher, Prinz Ludwig © dpa

Ihr persönliches Engagement für Senioren zeigte Sophie früh. Im Interview erzählt die 36-Jährige der AZ, dass ihre eigene Großmutter in einem Pflegeheim im kanadischen Toronto wohnte: "Als ich etwa zwölf Jahre alt war, verbrachte ich dort einen Sommer als Freiwillige und nahm an Gruppenaktivitäten wie Tanzkursen teil und arbeitete im Büro. Ich bin so glücklich und dankbar für diese zusätzliche Zeit mit ihr, denn ich habe so viel von ihr gelernt."

Bewunderung für "Lichtblick Seniorenhilfe"

In München erlebte die Prinzessin jetzt hautnah, wie der ausschließlich spendenfinanzierte Verein Lichtblick Seniorenhilfe wirkt. Über 31.000 Rentner werden bundesweit unterstützt. "Was mich besonders beeindruckt hat, ist das enorme Engagement des Teams für die Senioren – unter anderem durch gemeinsame Mahlzeiten oder dass auch etwas für den Unterhalt der geliebten Haustiere gegeben wird", sagt Prinzessin Sophie der AZ. "Einsamkeit ist erschreckend weit verbreitet, vor allem unter Senioren und gerade jetzt in dunkle Jahreszeit vor Weihnacht sind gemeinschaftliche Erlebnisse besonders wichtig, wie Lichtblick sie organisiert."

Weihnachten mit Sohn Rupprecht – und neuer "Besinnlichkeit"

Im August 2024 wurde Prinz Rupprecht, der gemeinsame Sohn mit dem künftigen Chef der Wittelsbacher, geboren. Wie verändert ein Baby Weihnachten? "Ich bin sehr glücklich, dass wir ihm alles über die Advents- und Weihnachtszeit beibringen können. Bayern hat so viele wundervolle Traditionen, die er erleben und kennenlernen kann", sagt Sophie von Bayern. Mit einem royalen Lächeln ergänzt sie: "Ich freue mich auf eine ruhigere Zeit – wenn das mit einem Kleinkind überhaupt möglich ist!"

Das deutsche Wort "Besinnlichkeit" hat Prinzessin Sophie neu gelernt. "In den Niederlanden lieben wir das Wort 'gezellig' und das ist mir auch wichtig. Damit verbinden die Niederländer gemütliche, ruhige Momente mit der Familie."

6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Aviva am 13.12.2025 08:03 Uhr / Bewertung:

    Aber immerhin nicht politisch ausgerichtet wie so einige andere Spendenaktionen, die der Vorteilsnahme dienen

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kollie am 13.12.2025 00:38 Uhr / Bewertung:

    Zufällig gehörte der "Prinz" in der Schulzeit zum Freundeskreis meines Sohnes. Ich habe hart gearbeitet als Arzt, um ihm ebenfalls ein Medizinstudium zu ermöglichen, das ich selbst u.a. mit einem Stipendium absolviert hatte und dem großzügigen Geld meines Vaters als Gymnasiallehrer. Diese Sorgen hatte die adlige Familie natürlich nicht. Da wird man mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Jede Förderung selbstverständlich. Kein Mißverständnis: Ich liebe meinen Beruf, arbeite bis heute mit 77, bilde Kollegen aus in meinem Fach, und bin stolz darauf, meine beiden Kinder als Ärzte arbeiten zu sehen. Sie kümmern sich wie ich seit Jahren um Menschen ohne jede Rücksicht auf den sozialen Stand. Wie oft wurde ich gefragt: "Nehmen Sie auch Kassenpatienten?" Selbstverständlich. In München gibt es leider immer mehr reine Privatpraxen. Den Angehörigen von Suchtkranken gehört meine besondere Aufmerksamkeit. Genauso eine vernachlässigte Gruppe wie die Senioren!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kollie am 12.12.2025 23:17 Uhr / Bewertung:

    Ist ja schön, wenn sich eine reiche Adlige um die tatsächlich oft armen Senioren kümmert. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass der Adel über Jahrhunderte das Volk brutal ausgebeutet hat bei schlimmsten Arbeitsbedingungen bis zu 16 Stunden pro Tag außer vielleicht Sonntag. Kinderarbeit ab 8, ach nein später ab 12. Soziale Absicherung: völlige Fehlanzeige. Da kann sie sich also schmücken mit ihrem weichen Herzen und verehren lassen von den willigen Medien mit schicken Fotos. Wie groß ist der nicht selbst erarbeitete Besitz der teuren Dame? Da könnte sie doch mal die Hälfte abtreten, oder?! Leider hat man nicht wie in Österreich die Adelstitel abgeschafft, die nur wie der größte Teil des Reichtums vererbt wurden. Der ganze Zuckerguß sollte nicht über die wahren Verhältnisse hinwegtäuschen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
