Stilkritik: Andi Scheuer gibt Glamour-Gas bei Salzburger Festspielen

Bei den Salzburger Festspielen treffen VIPs auf Polit-Prominenz. Vor allem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gibt bei seinem Auftritt mit Freundin Julia Reuss Glamour-Gas.

In Bayreuth konnte der gesellschaftlich interessierte Beobachter sehen, wie sich Polit-Paare kleiden, wenn sie auf Nummer sicher gehen. Alle sahen fesch aus, aber brav und bieder im Vergleich zu diesen beiden, die so auch in Hollywood eine bella figura machen würden.

Andreas Scheuer top abgestimmt mit Freundin Julia

Ja, man kann Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer viel vorwerfen, doch in dem Fashion-Fall inszeniert er sich bei den Salzburger Festspielen pannenfrei.

Mehr noch: Er gibt Glamour-Gas, trägt zum gut sitzenden Smoking knallrote Socken, top abgestimmt mit dem Rock von Freundin Julia Reuss, die spektakulärer kaum ausschauen könnte.

Welche weiteren Promis bei den Salzburger Festspielen zu Gast waren, sehen Sie in der Bilderstrecke.