"Sternstunden-Tag" 2022: Uschi Glas, Elmar Wepper und Michaela May für den guten Zweck am Telefon

Der Bayerische Rundfunk hat mit seinem "Sternstunden-Tag" auch 2022 kurz vor Weihnachten wieder zu Spenden aufgerufen. Zahlreiche Promi-Gäste wie Uschi Glas, Michaela May und Elmar Wepper setzten sich persönlich für den guten Zweck ans Telefon.

"Sternstunden-Tag" 2022: Rekordsumme beinahe geknackt

Am Freitag (16. Dezember) wäre die bisherige Rekordsumme von 11,91 Millionen Euro (2020) beinahe geknackt worden. Es konnten Spenden in Höhe von 11,65 Millionen Euro gesammelt werden – das bisher zweithöchste Ergebnis. Insgesamt erreichte der Sternstunden e. V. im Jahr 2022 durch seine verschiedenen Aktionen eine Summe von 19,1 Millionen Euro, die Kindern in Not zugute kommen soll.

Uschi Glas, Michaela May und Elmar Wepper: Diese VIPs setzten sich für den guten Zweck ein

Statt nur als Stargast bei der Gala am Abend dabei zu sein, unterstützten die Promis den "Sternstunden-Tag" persönlich und nahmen Spenden am Telefon entgegen. Mit dabei waren unter anderem Uschi Glas, Elmar Wepper, Bruno Jonas, Max von Thun, Michaela May, Nina Eichinger, Ludwig Prinz von Bayern, Werner Schmidbauer, Michaela May und Götz Otto.

