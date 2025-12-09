Stephen Dürr im Dschungelcamp: Was über Ehefrau und Kinder bekannt ist

Im Januar 2026 startet die neue Staffel vom Dschungelcamp und auch Steffen Dürr soll mit von der Partie sein. Wie tickt der Schauspieler privat? Hat er eine Partnerin und Kinder?

Auch 2026 durften wieder illustre Promis ins Dschungelcamp einziehen. Noch ist es nicht final bestätigt, aber Stephen Dürr soll als Kandidat dabei sein. Die AZ hat sich seinen Werdegang mal ganz genau angeschaut.

Woher kennt man den Dschungelcamper?

Stephen Dürr dürfte einigen TV-Zuschauern bekannt sein: 1994 startete er seine Karriere bei "Unter Uns" in der Rolle des Till Weigel und wurde schnell zum Teenie-Idol. 1998 bis 2005 wechselte er zur Serie "In aller Freundschaft", bis er schließlich von 2006 bis zu seiner Hochzeit 2009 in "Alles was zählt" zu sehen war.

Erfahrungen im Trash-TV: In diesen Reality-Shows war der Schauspieler dabei

Stephen Dürr hat schon ein wenig Reality-Luft schnuppern dürfen: 2016 belegte er bei "Promi Big Brother" den 11. Platz. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Katharina zog er 2022 in "Das Sommerhaus der Stars" und versuchte 2025 sein Glück bei "Kampf der Realitystars". Im Januar 2026 soll nun das legendäre Dschungelcamp folgen.

Steffen Dürr mit Ehefrau Katharina. © BrauerPhotos/W.Barth

Unfall beim Turmspringen

Um am Ende als Dschungelkönig gekrönt zu werden, müssen die Kandidaten sich einigen waghalsige Aufgaben stellen. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie vor allem Stephen Dürr damit umgeht. Denn: 2012 hatte er sich bei den Vorbereitungen zum "TV Total Turmspringen" bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett so schwer verletzt, dass seitdem eine Metallplatte seine Halswirbelsäule stützt. 2016 verklagte er daraufhin die Kölner Produktionsfirma Brainpool beim Arbeitsgericht Köln auf Schmerzensgeld und Schadensersatz.

Partnerin Katharina Dürr: Hat das Promi-Paar Kinder?

Stephen Dürr ist ein absoluter Familienmensch: Nach der Hochzeit mit Katharina 2009 hat er sich eine Auszeit genommen, um mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. 20 Jahre sind die beiden schon zusammen, 2010 hat das Paar die Zwillinge Lilly-Marleen und Amelie-Sophie bekommen. Seitdem sieht man Stephen Dürr ganz bewusst nur noch selten im Fernsehen. Hauptberuflich sieht er sich als Papa. "Wir wollen Vollzeit-Eltern sein", erklärt er. Katharina Dürr hat neben ihrem Job als Mama ein noch junges Mode-Label.

Steffen Dürr bald im RTL-Dschungelcamp?

Ab Januar wird seine Familie höchstwahrscheinlich länger auf Steffen Dürr verzichten müssen, denn er gilt für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als gesetzt. Ob er tatsächlich dabei sein wird, wurde von RTL jedoch noch nicht final bestätigt – es bleibt also weiterhin spannend.