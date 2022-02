Steffen Henssler privat: Hat er eine Freundin und Kinder?

Im Fernsehen ist Steffen Henssler (49) in einigen Shows zu sehen. Doch wie steht es privat? Hat er derzeit eine Freundin und Kinder?

Steffen Henssler wurde zwar in Neuenbürg im Schwarzwald geboren, aufgewachsen ist er jedoch in Holstein im Norden Deutschlands, später zog es ihn nach Hamburg. Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Steffen Henssler eine Ausbildung zum Koch in einem Ein-Sterne-Restaurant.

Steffen Henssler: Seine Liebe zum Sushi und Anfänge im Fernsehen

Seine Vorliebe zu Sushi entwickelte sich während eines USA-Urlaubs, später erhielt er Ende der Neunziger von der Sushi Academy in Los Angeles den Titel "Professional Sushi Chef" nach Abschluss mit Bestnote. Nach einigen Jobs in den USA eröffnete er 2001 zusammen mit seinem Vater in Hamburg sein erstes eigenes Restaurant "Henssler & Henssler" – mittlerweile sind es vier an der Zahl sowie die Kochschule "Hensslers Küche".

Ein paar Jahre darauf nahm seine Fernsehkarriere ihren Anfang: Nachdem Henssler bei Rainer Sass zu Gast war, erhielt er mit "Hensslers Küche" seine erste eigene Fernsehshow. Ab 2007 sah man ihn in zahlreichen Formaten bei mehreren Sendern, darunter "Die Küchenschlacht" (ZDF), "Grill den Henssler" (VOX), "Der Restauranttester" (RTL) und "Schlag den Henssler" (ProSieben).

Steffen Henssler privat: Hat der Fernsehkoch eine Freundin und Kinder?

Steffen Henssler hält sein Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist allerdings, dass er vier jüngere Geschwister hat, eine Schwester und drei Brüder. Nach einer Ehe führte er eine Beziehung, die eine Tochter hervorbrachte. Nach einer weiteren Beziehung wurde er Vater einer zweiten Tochter. Mit seiner derzeitigen Freundin soll er einen Sohn bekommen haben, er selbst hat das bislang jedoch nicht bestätigt.

So stolz ist Steffen Henssler auf seine Töchter

Im März 2021 machte der Starkoch eine Ausnahme und sprach öffentlich über seine Töchter. In der " " erklärte er: "Die eine hat Lust und Talent zum Kochen, bei der anderen hoffe ich noch, dass es kommt." Scheint so, als gäbe es Potential, das Familienerbe weiterzuführen, denn eine seine Töchter sei "ein echter Henssler in ihrer Art".

Wie findet es der prominente Nachwuchs, wenn Steffen Henssler öffentlich über sie spricht? "Wenn sie das jetzt sehen würde, das würde sie extrem abfeiern, beide natürlich, wenn ich über sie rede. Die merken natürlich, was in meinem Leben passiert und finden das sehr spannend", sagte er im Gespräch mit Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Steffen Henssler auf Tour: Zuschauer-Weltrekord

Ab Mai 2011 tourte Steffen Henssler mit mehreren Programmen durch den deutschsprachigen Raum ("Meerjungfrauen kocht man nicht!", "Hamburg, New York, Tokio – meine kulinarische Weltreise!", "Henssler tischt auf"). Mitte 2018 gelang es ihm, mit 6.512 Besuchern den Weltrekord für die Live-Kochshow mit dem größten Publikum aufzustellen.

Kritik an Henssler-Show: Verurteilter Mord-Straftäter unter den Kandidaten

Im Zuge der 2014 ausgestrahlten Sendung "Henssler hinter Gittern" (RTL), in der er mit Strafgefangenen ein Gefängnis-Bistro eröffnen wollte, wurde Kritik laut. Das LKA Niedersachsen und die Opferschutzvereinigung "Weißer Ring" kritisierten die Sendung, da sich unter den Kandidaten ein Straftäter befand, der zu 14-jähriger Haft wegen der Beteiligung an siebenfachem Mord verurteilt wurde.

Neue Sendung von Steffen Henssler heißt "Familien-Kochduell"

Seit Februar 2022 präsentiert Steffen Henssler in der ARD die Nachmittagssendung "Familien-Kochduell".

Die erste Folge am 22. Februar lief aber noch überhaupt nicht erstklassig. Die Quoten waren mau, gerade einmal 600.000 Zuschauer (4,6 Prozent) schalteten ein.