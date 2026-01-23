Stefan Raab muss auch ran: Dschungel-Deal mit RTL

Am Freitag geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Ab der kommenden Woche zeigt RTL dann auch sechs Spezial-Ausgaben der "Stefan Raab Show" zum TV-Dschungel.

Stefan Raab (59) hat bei vielen Themen ein Wörtchen mitzureden, so auch beim Dschungelcamp. Wie RTL ankündigt, wird es begleitend zur neuen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Staffel mehrere Spezialausgaben der "Stefan Raab Show" geben. Der Sender kündigt sechs Ausstrahlungstermine an.

Sechs Ausgaben von "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach"

Wenn sich Raab erstmals einmischt, haben die Promis der neuesten "IBES"-Staffel schon einige Tage im TV-Dschungel verbracht. "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" soll am 27. Januar erstmals bei RTL und zu sehen sein. Weitere Ausgaben sind für den 28. Januar, 29. Januar, 3. Februar, 4. Februar und 5. Februar geplant.

Wie der Titel von Raabs Dschungel-Specials bereits verrät, wird an diesen Tagen jeweils erst zur Primetime um 20:15 Uhr eine neue Dschungelcamp-Folge ausgestrahlt, an die sich die etablierte "Stunde danach" um 22:30 Uhr anschließt. Stefan Raab folgt dann jeweils mit seiner "halben Stunde nach der Stunde danach" ab 23:30 Uhr.

Am heutigen 23. Januar starten RTL und RTL+ ab 20:15 Uhr in die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zu den diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten gehören unter anderem Simone Ballack (49), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50) und Eva Benetatou (33). Moderiert wird der Reality-Klassiker von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Daneben darf natürlich der bei Zuschauerinnen und Zuschauern äußerst beliebte Dr. Bob nicht fehlen.