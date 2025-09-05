Stefan Mross und Stefanie Hertel trauern: Moderator verliert emotionale Worte

Für Stefan Mross wurde es sehr emotional. Der sonst so fröhliche TV-Moderator musste einen schweren Verlust hinnehmen – seine Ex-Frau Stefanie Hertel stand ihm zur Seite. Mross spricht nun über seine Familie und schlägt rührende Töne an.

Stefan Mross (49) trauert. Seine geliebte Mutter Stefanie verstarb vor wenigen Wochen im Alter von 85 Jahren. Deswegen präsentierte er vor zwei Wochen auch keine Ausgabe von "Immer wieder sonntags". Ex-Frau Stefanie Hertel (46) vertrat den Entertainer bei der beliebten ARD-Sendung. Und auch jetzt konnte Mross auf seine einstige Partnerin zählen.

Mutter von Stefan Mross verstorben: Familie versammelt sich zur Trauerfeier

Vor Kurzem fand die Trauerfeier von Stefan Mross' Mutter im oberbayerischen Traunstein statt. Die Stadt sei der "Herzensort" von seiner Mutter gewesen, so der Moderator in " " verrät. Der "Immer wieder sonntags"-Moderator über die Trauerfeier: "Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama würdig verabschiedet." Unter den Gästen waren auch Stefanie Hertel, Mross-Tochter Johanna (23) sowie Hertels Mann Lanny Lanner (50). Ebenso war natürlich Stefan Mross' Partnerin Eva Luginger (37) anwesend.

Stefan Mross gerührt: "Nur eine Familie"

Während der Trauerfeier zeigte sich der Moderator sehr gerührt. Der Zusammenhalt während der Beisetzungsfeier sei für Stefan Mross sehr ergreifend gewesen. Der 49-Jährige ist emotional: "Die ganze Familie stand gestern einfach zusammen. Und was ich dabei wieder gelernt habe: dass es nur eine Familie gibt."

Stefan Mross' Mutter Stefanie während einer Ausgabe von "Immer wieder sonntags" im Jahr 2018. © imago/Pop-Eye

Trost für Stefan Mross: Moderator freut sich über "schöne Familienmomente"

Mross habe, als sich seine Liebsten zum traurigen Anlass versammelten, "tolle und schöne Familienmomente" erlebt. Damit spielt er wohl unter anderem auf gemeinsame Momente mit Luginger, Hertel und seiner Tochter an. Aber er bezieht sich auch auf "Familienmitglieder, die [er, d. R.] schon lange nicht mehr gesehen" hat. "Die kamen teilweise aus dem tiefsten Österreich. Wir haben uns einfach ausgetauscht, wie die Mama so war. Und das war sehr, sehr würdig für sie. Wir [...] haben viel über sie erzählt. Diese Momente waren für uns ganz, ganz wichtig", erklärt der "Immer wieder sonntags"-Moderator.

Trauerfeier von Stefan Mross' Mutter: "Wichtigste waren Blumen"

Geplant wurde die Trauerfeier von Stefan Mross und seinem Bruder Klaus, auf den sich Mutter Stefanie immer verlassen konnte. "Das Wichtigste für uns waren ihre Blumen. Da hat sie ja einen ganzen Garten voll gehabt. Mit Rosen. Das war für sie immer das Heilige, wo sie an Papa gedacht hat", so Mross.

Unter den Gästen auf der Trauerfeier von Stefanie Mross war auch ihre Enkelin Johanna, die Country-Sängerin ist. Johanna ist die Tochter von Stefan Mross und Stefanie Hertel. © imago/Future Image

Stefan Mross' Vater Eberhard war 2010 im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben. Seine Mutter soll am Grab neben ihrem Ehemann ihre letzte Ruhe finden.