Nach dem überraschenden Tod seiner Mutter hatte Stefan Mross die vergangene "Immer wieder sonntags"-Ausgabe ausgesetzt. Ex-Frau Stefanie Hertel hatte stattdessen die Moderation übernommen. Zum Staffelfinale am 31. August erschien der Entertainer nun wieder vor seinem Publikum – und widmete seiner geliebten Mama rührende Worte.

Stefan Mross (49) durchlebt gerade eine sehr emotionale Zeit: Seine geliebte Mutter Stefanie verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 85 Jahren. In der vergangenen Woche hatte sich der Entertainer daher gegen die Moderation von "Immer wieder sonntags" entschieden – und sich von seiner Ex-Frau Stefanie Hertel (46) vertreten lassen. Zum Staffelfinale am 31. August kam der 49-Jährige nun aber zurück. Ein sichtlich ergriffener Stefan Mross wandte sich mit emotionalen Worten an sein Publikum.

Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags": "Bisschen andere Sendung"

Mit großem Applaus und Standing Ovations wurde Gastgeber Stefan Mross am Sonntag im Europapark Rust empfangen. Sichtlich ergriffen ließ der Moderator verlauten: "Es wird heute eine bisschen andere Sendung. Also wir haben wirklich Emotionen hinter uns in den letzten zwei Wochen. Das kann nur derjenige verstehen, der das einfach auch mal miterlebt hat."

Der 49-Jährige erklärte, warum seine Rückkehr auf die "Immer wieder sonntags"-Bühne eine Herzensangelegenheit sei: "Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig – auch meinem Papa, der vor 15 Jahren fast auf den gleichen Tag von uns gegangen ist – dass ich einfach Leute glücklich machen darf. Dass wir Leute glücklich machen dürfen. Und darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln und darf sie einfach begrüßen."

Stefan Mross emotional: "Meine Mama hat immer gesagt"

Auch auf die Episode am vergangenen Sonntag (24. August) kam Stefan Mross zu sprechen: "An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei Uta Bresan und Stefanie Hertel, die mich letzte Woche so würdig einfach mal vertreten haben. Ganz, ganz groß seid ihr!"

Ein emotionaler Stefan Mross kehrte zu "Immer wieder sonntags" zurück. © ARD/Screenshot

Ehrlich gab Stefan Mross zu: "Ich bin etwas nervös, das muss ich heute sagen. Es kommen so viele Emotionen auf uns zu, es ist die letzte Sendung 'Immer wieder sonntags' 2025. Aber trotz alledem, ich habe es gerade gesagt. Meine Mama hat immer gesagt: 'Bring die Leute zum Lachen. Die wollen singen.' In der heutigen Zeit ist das einfach keine Selbstverständlichkeit. Die hier auf der Bühne stehen, die wissen das ganz genau." Schließlich gab der Entertainer den "Immer wieder sonntags"-Song zu Besten – und eröffnete die finale Ausgabe der diesjährigen Staffel.