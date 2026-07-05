Stefan Mross muss zusehen: "Immer wieder sonntags"-Set von TV-Konkurrent übernommen

Stefan Mross muss die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park bald teilen. TV-Konkurrent und Kumpel Andy Borg übernimmt das Set für seine eigene Schlagersendung. Und einen Tag später, am 26. Juli wird die ARD-Show gar komplett aus dem Programm genommen – wegen Sportereignissen.

Bevor im September die letzte Live-Ausgabe von "Immer wieder sonntags" im Ersten läuft, begrüßt Stefan Mross das Publikum wie gewohnt Sonntag für Sonntag. Als Kulisse dient die "Immer wieder sonntags"-Open-Air-Arena im Europa-Park Rust. Für Mross ist diese in 20 Jahren zu einem zweiten Zuhause geworden. Doch in wenigen Wochen wird die Arena von einem TV-Konkurrenten und Kumpel übernommen – wenn auch nur für einen Abend.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Set von Stefan Mross' Show

Am 25. Juli lädt Andy Borg zu seinem " " in den Europa-Park. Die SWR-Show findet auf dem "Immer wieder sonntags"-Gelände statt. Der österreichische Moderator verwandelt das Set in seine eigene Schlagerspielwiese und verspricht den Zuschauern einen unvergesslichen Abend. Dass der "Sommer-Spaß" die "Immer wieder sonntags"-Kulisse als Austragungsort nutzt, ist keine Premiere. Die Sendung ging 2023 das erste Mal an den Start. Bereits damals fand sie in der von Stefan Mross genutzten Arena statt. Andy Borg kehrt seither jedes Jahr mit einer neuen "Sommer-Spaß"-Ausgabe dorthin zurück.

Andy Borg am "Immer wieder sonntags"-Set: Stefan Mross muss zuschauen

Viele Stargäste werden bei Andy Borgs Schlagerfest erwartet. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Helmut Lotti, Nicole, Die Paldauer, Joey Heindle oder auch Die Lauser freuen. Ebenso wird Stefan Mross, der seine "Immer wieder sonntags"-Arena für einen Abend als Moderator hergeben muss, mit dabei sein. Der 50-Jährige will sich demnach das Show-Spektakel seines TV-Kollegen nicht entgehen lassen. Er nimmt an dem ihm bekannten Set jedoch eine ungewohnte Rolle ein und muss als Promi-Gast zuschauen, anstatt selbst durch die Sendung zu führen. Ausgestrahlt wird der "Sommer-Spaß mit Andy Borg" dann am 8. August.

Ein TV-Konkurrent von Stefan Mross übernimmt die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Rust. © imago/Bildagentur Monn

TV-Konkurrenz nur auf dem Papier: Freundschaft zwischen Stefan Mross und Andy Borg

Das Mikrofon an Andy Borg abzutreten, dürfte Stefan Mross jedoch nicht schwerfallen. Die beiden kennen sich schon lange und fühlen sich durch eine enge Freundschaft verbunden. Zudem war Borg bereits bei Mross zum Auftakt der diesjährigen "Immer wieder sonntags"-Saison zu Gast. Der österreichische Entertainer gilt als absoluter Zuschauerliebling in der SWR-Schlagershow und kehrt regelmäßig dorthin zurück. Und auch Mross war kürzlich bei Borgs "Schlager-Spaß".

Mross darf nicht auf Sendung: Show am 26. Juli entfällt

Am Tag nach der "Sommer-Spaß mit Andy Borg"-Aufzeichnung wird es keine neue Ausgabe von "Immer wieder sonntags" geben. Die ARD zeigt am 26. Juli "Die Finals 2026". An diesem Tag geht das viertägige Multisport-Event zu Ende. Die ARD überträgt (im Wechsel mit dem ZDF) die Entscheidungen der deutschen Meisterschaften in zahlreichen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen, Beachvolleyball oder Turnen live aus Hannover.

Ebenfalls läuft am 26. Juli die Tour de France (21. Etappe) im TV. Es wird das große Finale des wichtigsten Radrennens der Welt sein. Die ARD zeigt die traditionelle Schlussetappe von Thoiry nach Paris auf den Champs-Élysées live im Hauptprogramm

Erst am 2. August nimmt Stefan Mross im Europa-Park wieder die Zügel in die Hand und geht seiner Arbeit als Entertainer nach. An diesem Tag begrüßt er Schlager-Stars wie Eloy de Jong, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Christian Lais oder Micky Brühl.