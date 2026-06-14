Beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 13. Juni sorgte Stefan Mross gleich mehrfach Verwirrung - erst übernahm er das Begrüßungslied für Andy Borg, dann patzte er bei seinem eigenen Auftritt auch noch mit dem Text.

So mancher Zuschauer dürfte sich am Samstagabend (13. Juni) verwundert die Augen gerieben haben: Die "Schlager-Spaß mit Andy Borg"-Ausgabe am 13. Juni wurde nicht wie gewohnt von Andy Borg (65), sondern von Stefan Mross (50) eröffnet. Erst einige Minuten später betrat Borg die Bühne und beendete das Begrüßungslied, das Mross für ihn angestimmt hatte.

Andy Borg fordert Entschuldigung von Promi-Gast: "Hast jetzt die Möglichkeit"

Stefan Mross, der gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger (38) in der Sendung zu Gast war, stand im Verlauf des Abends gleich mehrfach im Mittelpunkt. Zuerst war aber die Rock’n’Roll-Band "Bonny-Tones" an der Reihe, die mit einem Cover-Song von Elvis für Stimmung vor Ort sorgte. Im Gespräch mit Andy Borg verriet der Sänger und Gitarrist Maximilian Nachtmann, dass er bereits im Alter von zwei Jahren seine erste E-Gitarre von seinen Eltern geschenkt bekommen habe.

"Bonny-Tones"-Sänger Maximilian Nachtmann entschuldigte sich bei seinen Nachbarn. © Screenshot SWR

"Du hast jetzt die Möglichkeit, in die Kamera eine Entschuldigung an deine Nachbarn zu richten", meinte Borg daraufhin. Und ergänzte gespielt empört: "Eine E-Gitarre für einen kleinen Buben …" Nachtmann nahm sich Borgs Rat zu Herzen – und entschuldigte sich mit einem Grinsen im Gesicht: "Es tut mir ein bisschen leid – aber auch nur ein bisschen." Immerhin sei die Leidenschaft für die Gitarre bis heute geblieben.

Stefan Mross und Eva Luginger schmusen beim "Schlager-Spaß"

Applaus bekam er am Ende trotzdem. Besonders stolz wirkte auch Eva Luginger, der Mross direkt einen Handkuss verpasste. Beim Duett von Andy Borg und Sängerin Liane zeigte sich Mross dann überschwänglich anhänglich, nahm Eva von hinten in den Arm und schunkelte mit ihr romantisch zum Cover-Song von "Nina & Mike – Fahrende Musikanten" aus dem Jahr 1974. Dass er auch mal patzig werden kann, bewies Mross dann wenig später – als Borg ihn erneut auf die Bühne holen wollte.

Stefan Mross und Eva Luginger beim "Schlager-Spaß" am 13. Juni. © Screenshot SWR

Andy Borg spricht Stefan Mross auf "Immer wieder sonntags"-Aus an

Mit gespielter Verwunderung fragte er den Gastgeber, was er denn jetzt eigentlich von ihm wolle – nachdem sich dieser zu ihm gesetzt hatte. "Nichts. Wie geht’s dir denn? Die Eva ist bei dir, du wirst gut bewirtet", entgegnete Borg, bevor er von Mross unterbrochen wurde: "Weißt du, was das Schönste ist? Dass wir zwei die einzigen sind, die im deutschen Fernsehen so reden können, wie uns der Schnabel gewachsen ist." "Musik versteht man überall", nickte Borg, bevor die beiden auf das Aus von "Immer wieder sonntags" zu sprechen kamen.

Andy Borg und Stefan Mross sind seit Jahren gut befreundet. © Screenshot SWR

"Ich esse hier gerade eine Breze, du quatschst mich von der linken Seite an und hockst da in deiner eigenen Sendung – wenn ich das täte bei mir, hätte ich einen Grund, dass ich mal sage: 'Ich möchte jetzt was von dir'", motzte Mross. Er wolle einfach wissen, wie er sich auf der großen "Immer wieder sonntags"-Bühne so fühle, meinte Borg. "Schön – sehr glücklich. Immer wieder sonntags", betonte Mross – wirkte dabei aber nicht ganz so glücklich. Borg sicherte ihm daraufhin seine Unterstützung zu: "Wir schauen bis zum bitteren Ende und wenn du mich brauchst, rufst du mich an."

Andy Borgs Assistentin sorgt plötzlich für Unterbrechung

Für eine überraschende Unterbrechung sorgte später noch Borgs Assistentin Alma. Als der Gastgeber gerade eine weitere Künstlerin ankündigen wollte, hielt Alma ihn auf: "Entschuldige, dass ich dich unterbrechen muss, aber du hast ein Geschenk bekommen." Das Geschenk stammte von einer Zuschauerin aus dem Emsland – und enthielt neben einem Leserbrief auch ein Festnetztelefon.

Alma unterbrach Andy Borg plötzlich mit einer ungewöhnlichen Überraschung. © Screenshot SWR

"Ich erlaube mir, Ihnen ein Telefon zu schenken, damit Sie nicht immer mit der Wählscheibe telefonieren müssen", schrieb die Zuschauerin und brachte damit nicht nur Borg, sondern auch das Publikum vor Ort zum Lachen. Tatsächlich nutzt der Moderator für seine Zuschaueranrufe bis heute ein altes Telefon mit Wählscheibe. "Danke schön, dass du mitdenkst. Alma und ich werden das an einem freien Tag testen", versprach er der Zuschauerin.

Ob das Telefon schon bei der nächsten "Schlager-Spaß"-Ausgabe zum Einsatz kommt? Auf frische Folgen müssen die Fans ohnehin noch etwas warten: Am 18. Juli zeigt der Sender lediglich ein "Best-of". Am 25. Juli wird dann der "Sommer-Spaß mit Andy Borg" in Rust aufgezeichnet – ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt.