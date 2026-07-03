Stefan Mross muss zuschauen: "Immer wieder sonntags"-Set von TV-Konkurrent übernommen

Stefan Mross muss die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park teilen. Ein TV-Konkurrent übernimmt das Set für seine eigene Sendung.

Noch einmal heißt es Woche für Woche: "Immer wieder sonntags". Bevor im September die letzte Live-Ausgabe der beliebten Schlagershow im Ersten läuft, begrüßt Stefan Mross das Publikum wie gewohnt Sonntag für Sonntag. Als Kulisse dient die "Immer wieder sonntags"-Open-Air-Arena im Europa-Park Rust. Für Mross ist diese in 20 Jahren zu einem zweiten Zuhause geworden. Doch in wenigen Wochen wird die Arena von einem TV-Konkurrenten und Kumpel übernommen – wenn auch nur für einen Abend.

"Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Set von Stefan-Mross-Show

Am 25. Juli lädt Andy Borg zu seinem " " in den Europa-Park. Die SWR-Show findet auf dem "Immer wieder sonntags"-Gelände statt. Von 20.15 bis 22.45 Uhr verwandelt der österreichische Moderator das Set in seine eigene Schlagerspielwiese und verspricht den Zuschauern einen unvergesslichen Samstagabend. Dass der "Sommer-Spaß" die "Immer wieder sonntags"-Kulisse als Austragungsort nutzt, ist keine Premiere. Die Sendung ging 2023 das erste Mal an den Start. Bereits damals fand sie in der von Stefan Mross genutzten Arena statt. Andy Borg kehrt seither jedes Jahr mit einer neuen "Sommer-Spaß"-Ausgabe dorthin zurück.

Andy Borg am "Immer wieder sonntags"-Set: Stefan Mross muss zuschauen

Viele Stargäste werden bei Andy Borgs Schlagerfest erwartet. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Helmut Lotti, Nicole, Die Paldauer, Joey Heindle oder auch Die Lauser freuen. Ebenso wird Stefan Mross, der seine "Immer wieder sonntags"-Arena für einen Abend als Moderator hergeben muss, mit dabei sein. Der 50-Jährige will sich demnach das Show-Spektakel seines TV-Kollegen nicht entgehen lassen. Er nimmt an dem ihm bekannten Set jedoch eine ungewohnte Rolle ein und muss als Promi-Gast zuschauen, anstatt selbst durch die Sendung zu führen.

Andy Borg (re.) übernimmt die "Immer wieder sonntags"-Arena von Stefan Mross für einen Abend. © imago/STAR-MEDIA

TV-Konkurrenz nur auf dem Papier: Freundschaft zwischen Stefan Mross und Andy Borg

Das Mikrofon an Andy Borg abzutreten, dürfte Stefan Mross jedoch nicht schwerfallen. Die beiden kennen sich schon lange und fühlen sich durch eine enge Freundschaft verbunden. Zudem war Borg bereits bei Mross zum Auftakt der diesjährigen "Immer wieder sonntags"-Saison zu Gast. Der österreichische Entertainer gilt als absoluter Zuschauerliebling in der SWR-Schlagershow und kehrt regelmäßig dorthin zurück. Und auch Mross war kürzlich bei Borgs "Schlager-Spaß".

Am Tag nach der "Sommer-Spaß mit Andy Borg"-Aufzeichnung wird es keine neue Ausgabe von "Immer wieder sonntags" geben. Erst am 2. August nimmt Stefan Mross im Europa-Park wieder die Zügel in die Hand und geht seiner Arbeit als Entertainer nach. An diesem Tag begrüßt er Schlager-Stars wie Eloy de Jong, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Christian Lais oder Micky Brühl.