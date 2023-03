Stefan Mross liebt beste Freundin seiner Ex: Was Cathy Hummels dazu sagt

Schlagerstar Stefan Mross ist frisch verliebt und sorgt mit seiner Beziehung zu Eva Luginger für Fassungslosigkeit in der Promi-Welt. Nun haben sich unter anderem Cathy Hummels und Dschungelkönigin Djamila Rowe zur neuen Liebe des Schlagerstars geäußert.

Stefan Mross (47) turtelte mit seiner neuen Freundin Eva Luginger ganz verliebt am Strand von Ägypten – und verwunderte damit vor allem die Promi-Damen. Das Brisante: Eva Luginger (35) war bis zuletzt die beste Freundin von Mross Ex Anna-Carina Woitschack (30). Das Traumpaar gab seine Trennung im vergangenen November bekannt.

Stefan Mross löst mit neuer Liebe Empörung aus

"Es gibt Dinge, die gehören sich nicht. Kein Mann der Welt ist es wert, gegen die beste Freundin ersetzt zu werden", erklärte Cathy Hummels gegenüber der "Bild". Auch von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) gab es tadelnde Worte für den Schlagerstar: "Die beste Freundin von der Ex ist tabu. Stefan, das macht man(n) nicht."

Stefan Mross und Eva Luginger haben zueinander gefunden. Damit sorgen die beiden gerade für sehr viel Empörung. © imago/STAR-MEDIA / imago/Future Image

TV-Star Stephen Dürr (48) sieht das Ganze wesentlich gelassener. Gegenüber "Bild" sagte er: "Wenn es ihm die beste Freundin wirklich angetan hat, sehe ich da kein Problem." Für Schauspielerin Anne-Sophie Briest (48) ist der Fall hingegen klar: "Das ist Hochverrat! Ich finde, der Mann der besten Freundin ist grundsätzlich tabu!"

Verständnis gab es von Schlagerstar Heino

Schlager-Legende Heino (84) kritisierte zwar das Verhalten seines Kollegen, hatte aber auch Verständnis für Mross Situation, wie er im Interview mit "Bild" verriet: "Was soll Stefan machen, wenn ihn die Anna-Carina verlässt. Allein bleiben und ihr nachtrauern?"

Reality-Star Claudia Obert nimmt das vermeintliche Drama mit Humor: "Ich finde, man kann sowieso nicht genug knutschen, egal mit wem. Das steht doch in der Bibel: Du sollst nicht begehren deiner Nächsten Ehemanns (außer er gefällt dir sehr gut)."

Ex und neue Freundin von Stefan Mross: Eiszeit zwischen Woitschack und Luginger?

Zwischen den beiden ehemals besten Freudinnen herrscht nach Angaben der "Bild" gerade Eiszeit. Anna-Carina Woitschack und Eva Luginger scheinen keinen Kontakt mehr zu haben.

Auf Instagram postete Woitschack ein Foto von sich selbst, den Blick nachdenklich in den Himmel gerichtet. Darunter schrieb die Sängerin: "Es ist so wichtig, viel öfter seinem Herz und Bauchgefühl zu vertrauen. Es zeigt dir den Weg...". Ihre Fans sind sich sicher: Die Anspielung gilt Eva Luginger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und Stefan Mross? Der erklärte nun gegenüber der "Bild": "Die Liebe zwischen Eva und mir soll etwas Besonderes bleiben. Wir wollen uns da nicht weiter zu äußern." Eine Beziehung im Rampenlicht streben die beiden offenbar nicht an: "Eva möchte eher im Hintergrund bleiben. Sie ist eine starke Frau an meiner Seite und ich möchte sie festhalten", so der ARD-Moderator.