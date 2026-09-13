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Stefan Mross: Das sagt er jetzt über das "Immer wieder sonntags"-Publikum

In der Spezialausgabe "Immer wieder sonntags - Best of 2026" hat Stefan Mross zu Beginn sein Publikum gefeiert. Für ihn seien die Zuschauerinnen und Zuschauer das absolute Highlight des Jahres gewesen. Nach dem Ende der Traditionsshow entspannt er nun erstmal in den Bergen.
(ae/spot) |
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"Immer wieder sonntags" lief seit 1995. 2005 hatte Stefan Mross die Moderation übernommen.
"Immer wieder sonntags" lief seit 1995. 2005 hatte Stefan Mross die Moderation übernommen. © imago images/Gartner

Am 13. September konnten sich Zuschauerinnen und Zuschauer ab 10:03 Uhr noch einmal von "Immer wieder sonntags" verabschieden und in Erinnerung schwelgen. Im Ersten wurde nach der letzten Live-Ausgabe vor einer Woche ein "Best of 2026" ausgestrahlt. Moderator Stefan Mross (50) betonte darin erneut die Bedeutung der Schlagersendung, die nach 31 Jahren eingestellt wird. Die Show werde in die "große Geschichte" eingehen.

Stefan Mross feiert sein Publikum

Sein eigenes "absolutes Highlight 2026" seien die Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen - "das beste Publikum der Welt". Deshalb ermunterte er die Menschen im Europa-Park Rust zu einem kräftigen Beifall an sich selbst. Dann schwärmte er, es sei einfach noch einmal "ein wunderbarer Sommer" gewesen.

Danach ließ das "Best of" viele Auftritte der vergangenen Shows Revue passieren. So konnte das Publikum etwa Bernhard Brink, Hansi Hinterseer, Ross Antony, Beatrice Egli, Nino de Angelo, die Höhner und Olaf der Flipper auf der Bühne genießen.

In seiner letzten regulären Ausgabe am 6. September hatte sich Mross sehr emotional gezeigt. Das erste Mal schienen beim Auftritt eines Kinderchors ein wenig die Tränen zu kullern. Auch Sigrid & Marina ließen seine Augen ein wenig feucht werden. Zum Schluss hatte sich der Moderator weinend unter Konfettiregen beim Publikum verabschiedet: "Das war 'Immer wieder sonntags'. 31 Jahre. Alles Gute."

Mit Partnerin Eva genießt er Bergkulisse

Von all dem Trubel erholt er sich derzeit in den Bergen, wie er am Samstag auf seinem Instagram-Account verraten hat. Dort postete er ein Bild, das ihn in lässiger Freizeitkleidung mit seiner Partnerin Eva Luginger (38) zeigt. Dazu schrieb er: "Danke für Eure lieben Nachrichten und wie sehr ihr "Immer wieder sonntags" ins Herz geschlossen habt! Wir entspannen erstmal ein paar Tage in den Bergen und genießen die wunderschöne Natur!"

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"Die Stefan Raab Show" stimmt auf das Oktoberfest ein

Bald steht aber bereits der nächste TV-Auftritt für ihn an: Am Donnerstag, 17. September, ist er zu Gast bei Stefan Raab (59). In einer Spezialausgabe seiner RTL-Show widmet sich der Entertainer der Münchner Wiesn (ab 22:30 Uhr live bei RTL und RTL+). Gemeinsam wollen die beiden Männer die bayerische Festkultur auf ihre ganz eigene Art zelebrieren.

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