Stefan Mross bald im ZDF? Das plant der Schlagerstar nach "Immer wieder sonntags"-Aus

In wenigen Wochen muss sich Stefan Mross von seiner geliebten Sendung "Immer wieder sonntags" verabschieden. Die ARD hat das Format eingestellt. Und was wird dann aus dem Gastgeber? Der wünscht sich eine neue Zukunft bei "Der Bergdoktor".

Noch fünf Sendungen, dann ist für Stefan Mross das TV-Abenteuer "Immer wieder sonntags" endgültig vorbei. Am 6. September läuft die letzte Live-Show aus dem Europa-Park in der ARD. Begründet wird die Absetzung mit Sparmaßnahmen. Mross will nach dem Aus aber nicht in der Versenkung verschwinden – er hat bereits Pläne für eine ganz neue Karriere.

"Hans Sigl ist ein guter Freund": Geht Stefan Mross bald zum "Bergdoktor"?

Wird der Moderator bald hauptberuflich zum Schauspieler? Stefan Mross könnte sich vorstellen, eine Rolle in der erfolgreichen Serie "Der Bergdoktor" zu übernehmen. Damit würde er von der ARD zur Konkurrenz ZDF wechseln. "Jetzt wird es ja langsam Zeit, dass ich beim ZDF und beim 'Bergdoktor' vorbeischaue", sagt Stefan Mross im Gespräch mit dem Blatt "Neue Woche". Mit dem Hauptdarsteller verbindet den 50-Jährigen eine langjährige Freundschaft. "Hans Sigl ist auch ein guter Freund von mir, wir haben schon viel zusammen gelacht."

Für Stefan Mross wäre es nicht der erste Ausflug ins Schauspielfach. Er trat bereits in zwei Folgen "Dahoam is Dahoam" (2010) und in einer Folge "In aller Freundschaft" (2014) auf. In "Bullyparade – Der Film" übernahm er 2017 eine kleine Gastrolle. Auf den Job seines Kumpels Hans Sigl ist Mross allerdings nicht aus, wie er sagt: "Vielleicht machen wir ja mal einen kleinen Rollentausch. Ich komme nach Elmau, und Hans schaut vorher noch mal schnell in meiner Show vorbei."

Hans Sigl ist ein guter Freund von Stefan Mross. © imago/Harald Deubert

Ronja Forcher würde sich über Gastrolle für Stefan Mross sicherlich freuen

Über einen Auftritt von Stefan Mross in "Der Bergdoktor" würde sich eine Promi-Dame wohl ganz besonders freuen: Ronja Forcher. Die Schauspielerin steht seit 2008 für die Serie vor der Kamera und seit 2024 ist sie bei "Immer wieder sonntags" als Außenreporterin im Einsatz. "Wir arbeiten nicht nur gut zusammen, wir verstehen uns auch privat bestens", schwärmt der Moderator über seine Kollegin. Forcher würde ihn am "Bergdoktor"-Set sicherlich mit offenen Armen empfangen. Im AZ-Interview sagte sie vor wenigen Wochen über die "Immer wieder sonntags"-Absetzung: "Ich finde es traurig, dass diese Sendung nun ins letzte Jahr geht und denke dabei besonders an das liebe Team [...] und natürlich an Stefan."

Ob Mross nun beim "Bergdoktor" einen neuen Job ergattert oder nicht – der Entertainer wird dem TV-Publikum sicherlich erhalten bleiben. Und vielleicht gibt es noch eine große Überraschung und ein anderer Sender übernimmt "Immer wieder sonntags" – entsprechende Pläne hatte der 50-Jährige immerhin angekündigt.