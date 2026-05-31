Kollegin von Stefan Mross: Warum Ronja Forcher das "Immer wieder sonntags"-Aus nicht bedauert 

"Immer wieder sonntags" startet am Sonntag (31. Mai) in seine letzte Saison. Nun teilt Stefan Mross' Kollegin Ronja Forcher in der AZ ihre Meinung zum Sendungs-Aus. Auch spricht sie über den Moderator und verrät, warum die Absetzung des Formats für sie keine großen Auswirkungen hat.

"Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (29) hat neben der Schauspielerei auch im Live-TV eine große Passion gefunden. Seit 2024 ist die 29-Jährige als Außenreporterin für "Immer wieder sonntags" im Einsatz. Mitte März wurde bekannt, dass die beliebte Schlagersendung von Stefan Mross (50) nach der Saison 2026 abgesetzt wird. Im Interview mit der AZ hat Forcher nun verraten, wie sie darüber denkt.

Ronja Forcher: Warum sie das "Immer wieder sonntags"-Aus nicht bedauert

Durch ihre Tätigkeit bei "Immer wieder sonntags" wurden Reporterin Ronja Forcher und Moderator Stefan Mross zu Kollegen. Das Format hat noch eine Saison mit insgesamt 13 Ausgaben vor sich – danach ist jedoch in der ARD Schluss. "Ich finde es traurig, dass diese Sendung nun ins letzte Jahr geht und denke dabei besonders an das liebe Team [...] und natürlich an Stefan", sagt Forcher der AZ.

Während Mross das Ende von "Immer wieder sonntags" und den damit einhergehenden Jobverlust sehr bedauert, sieht das bei seiner TV-Kollegin etwas anders aus. Ronja Forcher hat alle Hände voll zu tun – fernab von Stefan Mross' Sendung ist sie auch als Autorin, Moderatorin, Sängerin und natürlich als Schauspielerin sehr beschäftigt. Forcher erklärt im AZ-Interview: "Zum Glück – und das weiß ich extrem zu schätzen – habe ich mich in den letzten Jahren so breit aufgestellt und darf so vielfältig arbeiten, dass [das 'Immer wieder sonntags'-Aus, d.R.] beruflich für mich nicht einschneidend ist."

Ronja Forcher auf der Bühne bei "Immer wieder sonntags": Zum Start der letzten Staffel wird die Schauspielerin ihren neuen Song präsentieren. © imago/SchwabenPress

Kollegin von Stefan Mross schwärmt: "Viele liebe Menschen kennengelernt"

Die "Bergdoktor"-Bekanntheit muss also um ihre berufliche Zukunft nicht bangen. In der Hinsicht scheint die Absetzung des Schlager-Formats für sie keine allzu großen Auswirkungen zu haben. Dennoch stehe für Ronja Forcher außer Frage, dass sie das Mitwirken in der Sendung sehr vermissen wird. "'Immer wieder sonntags' ist und war Teil meines Weges. Dafür bin ich sehr dankbar und es war eine wundervolle Zeit – auch weil ich dort sehr viele liebe Menschen kennengelernt habe."

Ronja Forcher bei "Immer wieder sonntags": "Sie wissen von nichts"

In der letzten "Immer wieder sonntags"-Saison knüpft Ronja Forcher als Außenreporterin an die vorherigen Jahre an. "Auch dieses Jahr geht es für mich quer durch Deutschland, um einige Herzensmenschen zu besuchen, ohne dass sie etwas davon wissen. Das heißt: Ich überrasche sie mit meinem Kamerateam und sie sind live in der Sendung, nicht aufgezeichnet, sie wissen von nichts." Zusätzlich wird die 29-Jährige ihr musikalisches Talent im Europapark Rust unter Beweis stellen.

In der Auftaktfolge am Sonntag (31. Mai) präsentiert die Sängerin ihr neues Lied "Herzensmensch". Forcher sei es ein persönliches Anliegen gewesen, die Live-Premiere des Songs bei Stefan Mross zu feiern.