Nachdem sich Lisa Müller und Cathy Hummels vor wenigen Tagen getroffen haben, zeigt sich Thomas Müller jetzt an der Seite einer ganz bestimmten Person. Ist das Zufall – oder wollen die Fußballprofis damit ein Statement setzen?

Liegt die Ehe von Lisa und Thomas Müller in Scherben? Laut Gerüchten soll es in der Beziehung der beiden mächtig kriseln.

Thomas Müller (35) stand am 17. Mai das letzte Mal für den FC Bayern auf dem Fußballplatz. Bereits zuvor wurde angekündigt, dass der Stürmer seine Laufbahn beim Münchner Traditionsklub beenden wird. Anstatt ihrem Mann bei diesem besonderen Spiel in Hoffenheim zuzujubeln, verbrachte Lisa Müller (35) lieber Zeit mit Cathy Hummels (37). Dafür musste die Dressurreiterin viel Kritik von Fans einstecken. Ihr Partner zeigt sich jetzt an der Seite von Fußballprofi Mats Hummels (36) – dem Ex-Mann von Cathy. Hat das einen bestimmten Grund?

Statement an Lisa und Cathy? Thomas Müller und Mats Hummels machen Treffen öffentlich

Thomas Müller und Mats Hummels erzählen ihren Fans stolz von ihrem Treffen. "Hallo Freunde, etwas Besonderes haben wir heute im Angebot [...] Es riecht nach Hummels. Er ist in der Nähe. Ich spüre es. Ich glaube, es gibt eine Thomats-Reunion [Thomas und Mats, d. R.], und ich freue mich genauso wie ihr", meint Müller in einer Instagram-Story – mit einem Grinsen im Gesicht.

Sein Kumpel erzählt in einem anderen Clip: "Es steht etwas Großes auf dem Programm. Es ist endlich so weit. Ich treffe mal wieder einen alten Freund und Widersacher. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind zurück."

Thomas Müller traf sich mit Mats Hummels. Das verkündet Müller in einer Instagram-Story. © Instagram/esmuellert

Die Fußballprofis demonstrieren der Öffentlichkeit also ihre Freundschaft und machen gemeinsame Sache – nur wenige Tage, nachdem sich Müllers Frau und Hummels' Ex-Partnerin getroffen haben. Wollen die Herren damit beweisen, dass auch sie ein gutes Verhältnis pflegen? Könnte das Treffen gar als eine Retourkutsche an die Damen gedeutet werden?

Mats Hummels und Thomas Müller zeigen sich jetzt Seite an Seite. Wollen sie damit ein Statement setzen? © imago/Jan Huebner

Thomas Müller trifft sich mit Mats Hummels: Botschaft speziell an Ehefrau Lisa?

Mit ihren "Thomats"-Challenges haben Müller und Hummels bereits in der Vergangenheit gemeinsamen Content kreiert und sind in lustigen Herausforderungen gegeneinander angetreten. Auffällig ist aber der Zeitpunkt ihrer Botschaften, denn sie veröffentlichten die Videos nur wenige Tage nachdem sich Cathy Hummels und Lisa Müller gemeinsam gezeigt haben. Ob das Zufall oder doch eine Retourkutsche ist, bleibt offen.

Wie Thomas Müller erzählt auch Mats Hummels von dem gemeinsamen Treffen. © Instagram/aussenrist15

Thomas und Lisa Müller: Schlagzeilen um Ehe

Klar ist, die Schlagzeilen um den Zustand die Beziehung von Thomas und Lisa Müller häuften sich in letzter Zeit. Aber auch die Fans des Paares bemerkten, dass sich die Frau des Fußballspielers deutlich seltener an seiner Seite zeigt. So betrat der Sportprofi beispielsweise bei der Premiere seiner Amazon-Doku "Einer wie Keiner" im Februar ohne Lisa Müller den roten Teppich. Auch bei der Meisterfeier des FC Bayern München am 18. Mai war keine Spur von der Dressurreiterin.

Über ihre Ehe haben Thomas Müller und seiner Partnerin seither nicht öffentlich gesprochen. Es ist aber, dass sich die Frau des langjährigen FC-Bayern-Spielers aus der Öffentlichkeit zurückziehen will. Die 35-Jährige betont, ein privateres Leben führen zu wollen.