Start in den Sommerurlaub: Tierischer Empfang für König Charles

König Charles ist auf seinem Sommersitz in Schottland in Empfang genommen worden. Im Gegensatz zu manch einem Jahr zuvor benahm sich dieses Mal sogar ein tierischer Bekannter.

König Charles nahm sich auch wie die Jahre zuvor Zeit für das Shetlandpony Corporal Cruachan IV.

König Charles III. (76) ist auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen und wurde an seiner Sommerresidenz von Anhängern des britischen Königshauses sowie einer Ehrengarde feierlich in Empfang genommen. des Monarchen veröffentlicht wurden, zeigen Charles bestens gelaunt und im Schottenrock, während er etwa Dudelsack-Spielern zuhört und sich mit einigen der wartenden Fans unterhält. Ein tierischer und mitunter störrischer Gast hatte es ihm - wie schon in den Jahren zuvor - dabei besonders angetan.

Denn auch ein liebgewonnenes Maskottchen der Balaklava Company, der 5. Bataillon des Royal Regiment of Scotland, hatte sich wieder eingefunden: Das Shetlandpony namens Corporal Cruachan IV. ließ sich, wie eines der Fotos zeigt, von König Charles sachte über die Nase streicheln und hatte sich offenbar bestes Benehmen vorgenommen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so: Einmal knabberte Corporal Cruachan IV. schon am Blumenstrauß der 2022 verstorbenen Queen oder hinterließ in ihrem Beisein einige Pferdeäpfel.

Sommerurlaub als Familientherapie?

Der Sommerurlaub der britischen Royals in Schottland hat lange Tradition und "begann mit Königin Victoria und Prinz Albert in der Mitte des 19. Jahrhunderts", wie es in dem Post heißt. Wie auch in diesem Jahr reisen König Charles und Königin Camilla (78) in aller Regel im August zur ländlich gelegenen Residenz und bleiben wohl wieder bis Mitte September. Zum Balmoral-Besitz gehört auch Charles' Landsitz Birkhall. Die schottischen Highlands gelten als Rückzugsort der Familie: viel Natur und viel Privatsphäre. Die Windsors nutzen das Anwesen für Spaziergänge, Picknicks, Ausritte, Jagd und Fischerei - und in diesem Jahr womöglich auch, um familiäre Probleme aus dem Weg zu räumen?

Britische Medien berichten jedenfalls, dass sich in diesem Jahr auch Prinz Andrew (65) und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (65) dem Monarchen bei seinem Urlaub in die schottischen Highlands anschließen dürfen. So kam "Andrew am Freitag in Balmoral an", wie eine nicht genannte Quelle . Ferguson und die beiden gemeinsamen Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) seien demnach noch nicht vor Ort, werden aber bald nachkommen. Ein weiterer Insider bewertet die angebliche Balmoral-Einladung als "enormes Zeichen der Unterstützung" des Königs für Prinz Andrew und Sarah Ferguson.

Auch weitere hochrangige Royals werden zeitnah erwartet: Etwa Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) mit ihren gemeinsamen Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) sowie Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (61).