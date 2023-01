Stars und Königinnen: BR lädt zum Filmbrunch

Beim BR-Filmbrunch geben sich die Stars die Klinke in die Hand, plaudern aus dem Nähkästchen und pflegen ihre Kontakte.

Freitag, 11 Uhr: der BR- Presse-Brunch im Literaturhaus – eines der Highlights der Filmbranche. "Was für ein Auftrieb!", kommentiert ein Schaulustiger. Namhafte TV-Stars – und das auch noch hautnah. Und (fast) alle bestens gelaunt.

Veronica Ferres mit Miroslav Nemec beim BR-Filmbrunch

Veronica Ferres posierte mit einem strahlenden Miroslav Nemec für die unzähligen Fotografen, gemeinsam sind die Schauspieler im Herbst im Münchner "Tatort" in der Folge "Königinnen" zu sehen."Ich kann nicht lange bleiben, werde gleich wieder abgeholt zum Außendreh für einen weiteren Tatort nach Germering, im Winter schön draußen, aber das Jahr fängt für mich super an", sagt Film-Kommissar Batic lachend zur AZ.

Auch Wolfgang Fierek ist in dieser Tatort-Folge mit von der Partie, spielt einen Veranstalter für Miss-Wahlen. "Der BR-Brunch hier ist wichtig und toll, ich war so gut wie immer dabei, außer wenn ich in Amerika unterwegs war", so der Schauspieler und Harley-Freak. Auch sein ungewöhnlicher, handgefertigter Schmuck stamme aus den USA, erzählt er – und zeigt seinen Ring mit dem großen türkisen Stein: "Ich liebe Indianerschmuck und war schon immer ein Silbermann."

Wolfgang Fierek mit gewohntem Silberschmuck - den er wohl auch in seiner "Tatort"-Gastrolle nicht ablegen wird. © Foto: Schneider-Press

BR-Filmbrunch zeigt Programmvorschau der Filmhighlights 2023

Neben Stars zum Anfassen bietet der Presse-Filmbrunch natürlich eine Programmvorschau mit Ausschnitten der BR- Filmhighlights 2023 mit über 50 Neuproduktionen aus den Bereichen Dokumentarfilm, Debüt, Kino, junge Serie, ARD-Vorabserien, Daily, Krimi oder Fernsehfilm.

Also vom "Polizeiruf 110" über "Dahoam is Dahoam", die "Lebenslinien" (u. a. im Frühjahr mit Moderatorin Caro Matzko – "Trauriges Mädchen, witzige Frau") bis hin zur jüngsten Eberhofer-Krimi-Verfilmung "Rehragout-Rendezvous" (ab August im Kino). Das alles inklusive Brotzeit und einem intensiven Austausch von Darstellern, Produzenten, Drehbuchautoren und Regisseuren.

Auch Pfarrer Rainer Maria Schießler bei BR-Filmbrunch dabei

Wie mit Franz Xaver Bogner (u. a. "Irgendwie und Sowieso"). Von ihm gibt es dieses Jahr eine neue sechsteilige Serie namens "Himmel, Herrgott, Sakrament" mit Stephan Zinner als Pfarrer einer Münchner Problemgemeinde. "Natürlich was Bairisches und angelehnt an das gleichnamige Buch vom Pfarrer Rainer Maria Schießler", verrät er. Bogner, quasi der letzte Mohikaner, der dem Genre "Münchner Serien" die Stange hält: "Eine Herausforderung, der ich mich schon seit langer Zeit widme."

Eine Serie, auf die man sich freut: "Himmel, Herrgott, Sakrament" - mit Stephan Zinner in der Hauptrolle, Regie von Franz Xaver Bogner (r.). © Foto: Schneider-Press

Und Pfarrer Rainer Maria Schießler – ist er nun endgültig unter die Schauspieler gegangen? Der prominente Kirchenmann winkt lachend ab: "Ach geh, ich bin nur in einer Miniszene, wie ich mit einem Hund Gassi gehe, zu sehen."

Leger beim BR-Filmbrunch: Pfarrer Rainer Maria Schießler. © Foto: Schneider-Press

"In so besonderen, in so herausragenden Zeiten wie diesen geht es vor allem um gemeinsame Ziele", erklärte Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur. Und: "Wir wollen mit unseren Produktionen möglichst viele Menschen bewegen, berühren, unterhalten, zum Lachen und zum Weinen bringen. Wir arbeiten stark daran, dass das öffentlich-rechtliche System zukunftsfähig bleibt; im Kern unseres Tuns steht die Einzigartigkeit Bayerns."

Brigitte Hobmeier hatte bei Dreh für neuen Thriller "Schnee bis zum Bauchnabel"

Brigitte Hobmeier indes promotete den sechsteiligen Mystery-Thriller "Schnee" in Zeiten der Klimakrise – mit ihr in der Hauptrolle als Ärztin Lucia Salinger. "Das war eine sehr tolle, intensive Arbeit, wurde letzten Winter in den Dolomiten gedreht, und hatte Drehorte in 3.300 Metern Höhe. Ich bin auf einem Gletscherplateau eingegraben worden und musste mich aus Schneemassen befreien! Das war eine psychische und physische Herausforderung, die ich keinen Augenblick missen möchte."

Mystery-Serien-Star: Schauspielerin Brigitte Hobmeier hat beim Dreh die Vorzüge eines Neoprenanzugs schätzen gelernt. © Foto: Schneider-Press

Begeistert erzählt sie weiter: "Beim Dreh hatte ich Schnee bis zum Bauchnabel, es waren irre Bedingungen in Jeans, Pullover und Jacke, bis mir jemand den Tipp gab, unter meiner Kleidung einen Neoprenanzug zu tragen, damit ich nicht erfriere."

Den Winter aber mag sie an und für sich gern: "Ja, wenn ich die passende Unterwäsche dazu anhabe."