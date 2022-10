Star-Koch vor Gericht: Prozess gegen Alfons Schuhbeck in München gestartet

In München hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen Alfons Schuhbeck begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat ihn in 25 Fällen wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

05. Oktober 2022 - 10:08 Uhr | AZ/dpa