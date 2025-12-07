AZ-Plus
  Star-Aufgebot in München: Promis feiern 20 Jahre "McDonald's"-Benefizgala

Star-Aufgebot in München: Promis feiern 20 Jahre "McDonald's"-Benefizgala

"McDonald's"-Jubiläumsgala für den guten Zweck: Stars wie Thore und Jana Schölermann, Christina Stürmer, Diego Pooth, Jana Ina Zarrella, Sasha, Tom Beck und Chryssanthi Kavazi machten sich für Kinder in Not stark – und es kamen mehr als 1,6 Millionen Euro zusammen.
Andrea Vodermayr |
Zur 20. "McDonald's"-Benefizgala in München gaben sich zahlreiche Promis die Ehre. Für den guten Zweck wurde eine große Spendensumme gesammelt.
Zur 20. "McDonald's"-Benefizgala in München gaben sich zahlreiche Promis die Ehre. Für den guten Zweck wurde eine große Spendensumme gesammelt.
Christina Stuermer sorgte für musikalische Unterhaltung, Jana Ina Zarella führte durch den Abend.
Christina Stuermer sorgte für musikalische Unterhaltung, Jana Ina Zarella führte durch den Abend.
Cathy Hummels berichtete an diesem Abend vom roten Teppich.
Cathy Hummels berichtete an diesem Abend vom roten Teppich.
Ein schönes Duo: Valentina Pahde und Cheyenne Pahde erschienen gemeinsam.
Ein schönes Duo: Valentina Pahde und Cheyenne Pahde erschienen gemeinsam.
Julian F. M. Stoeckel (M.) war mit Freund Marcel Dammaschke (li.) angereist, Pauline Stolze posierte mit den beiden.
Julian F. M. Stoeckel (M.) war mit Freund Marcel Dammaschke (li.) angereist, Pauline Stolze posierte mit den beiden.
"Let's Dance"-Sieger Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher.
"Let's Dance"-Sieger Diego Pooth mit Freundin Louisa Büscher.
Sven Martinek und Freundin Bianca Ruetter bei der "McDonald's"-Benefizgala.
Sven Martinek und Freundin Bianca Ruetter bei der "McDonald's"-Benefizgala.
Tom Beck und Ehefrau Chryssanthi Kavazi waren extra aus Berlin angereist.
Tom Beck und Ehefrau Chryssanthi Kavazi waren extra aus Berlin angereist.
Thore Schoelermann und Ehefrau Jana Julie Schoelermann hatten ihre Kinder an diesem Abend bei der Oma gelassen.
Thore Schoelermann und Ehefrau Jana Julie Schoelermann hatten ihre Kinder an diesem Abend bei der Oma gelassen.
Sasha und Ehefrau Julia Roentgen posierten gemeinsam für die Fotografen.
Sasha und Ehefrau Julia Roentgen posierten gemeinsam für die Fotografen.
Wigald Boning und Freundin Teresa Tieschky kamen ebenfalls zur "McDonald's"-Benefizgala.
Wigald Boning und Freundin Teresa Tieschky kamen ebenfalls zur "McDonald's"-Benefizgala.
"Bares für Rares"-Star Wolfgang Pauritsch führte durch die Auktion.
"Bares für Rares"-Star Wolfgang Pauritsch führte durch die Auktion.
Nova Meierhenrich und Freund Brian Bojsen waren zusammen auf der Gala erschienen.
Nova Meierhenrich und Freund Brian Bojsen waren zusammen auf der Gala erschienen.

Beim Stichwort "McDonald's" denken die meisten zuerst an Pommes und Burger. Wenn das Fastfood-Unternehmen aber zur alljährlichen Benefizgala einlädt, dann geht es vor allem um den guten Zweck – und ein Promi-Aufgebot der Superlative ist ebenfalls inklusive. So auch am Samstag (6. Dezember), am Nikolaustag, als in den Münchner "Eisbach Studios" die 20. "McDonald’s Benefizgala" über die Bühne ging. 

Promi-Auflauf in München: Tom Beck, Christina Stürmer und viele weitere

Neben einer gigantischen Spendensumme gab es auch dieses Mal wieder einen VIP-Auflauf und ein großes Blitzlichtgewitter am Teppich, der passend zum diesjährigen Motto "Night of Polar Lights" in der Farbe Blau erstrahlte. Prominente Schützenhilfe gab es von zahlreichen Stars: Zu den Gästen zählten unter anderem Moderator Thore Schölermann und seine Frau Jana, "Let’s Dance"-Star und Verona-Pooth-Sohn Diego Pooth mit seiner Freundin Louisa Büscher, Schauspieler Sven Martinek und Feinkost-Unternehmerin Clarissa Käfer. Moderatorin und Schauspielerin Jana Ina Zarrella führte wie in den Vorjahren durchs Programm, erstmals gemeinsam mit Moderator Alexander Mazza.

Cathy Hummels moderierte am Red Carpet für München TV und führte Interviews mit den VIP-Gästen: "Ich habe heute die Seiten gewechselt", meinte sie. "Ich arbeite schon länger als Moderatorin und es macht mir riesigen Spaß."

Cathy Hummels berichtete an diesem Abend vom roten Teppich.
Cathy Hummels berichtete an diesem Abend vom roten Teppich.

Promi-Eltern über guten Zweck: "Dass Kinderaugen wieder strahlen können"

Alles drehte sich an diesem Abend um die Kids. Und bei den Promis spielte das Thema Nachwuchs die Hauptrolle. Auch bei Moderator und Zweifach-Papa Thore Schölermann, der Schirmherr des Hauses in München-Großhadern ist. Hatte er in den Vorjahren noch moderiert, so konnte er die Gala dieses Mal mit seiner Frau als Gast im Publikum genießen: "Unsere Kinder sind heute Abend bei der Oma." In ihrem Leben spielen die Kinder die Hauptrolle: "Früher haben unsere Eltern Weihnachten für uns schön gemacht, jetzt machen wir Weihnachten für unsere Kinder schön. Die Magie ist zurück."

Im Blitzlichtgewitter stand auch Christina Stürmer, die dann mit ihrer Band ein umjubeltes Privatkonzert gab. Am Tag zuvor hatte die Sängerin noch das Münchner Ronald McDonald Haus am Herzzentrum besucht und dort für die Familien gesungen: "Es war sehr bewegend zu sehen, wie die Eltern zusammenhalten und sich gegenseitig Mut geben. Ich habe zum Glück zwei Kinder, die pumperlgesund sind und die heute zuhause auf den Nikolaus gewartet haben. Ich bin einfach dankbar, dass ich mit meiner Stimme meinen Beitrag leisten kann, dass Kinderaugen wieder strahlen können."

Christina Stuermer sorgte für musikalische Unterhaltung, Jana Ina Zarella führte durch den Abend.
Christina Stuermer sorgte für musikalische Unterhaltung, Jana Ina Zarella führte durch den Abend.

Kein Weg war zu weit: Tom Beck und Chryssanthi Kavazi kamen extra aus Berlin: "Wir sind selbst Eltern zweier Kinder und freuen uns, diese wichtige Sache zu unterstützen." Wie sieht Weihnachten bei ihnen aus? "Der Baum steht schon seit einer Woche, nadelt aber schon. Weihnachten feiern wir dann mit der Familie, einmal griechisch-chaotisch und einmal fränkisch-geplanter."

Hohe Spendensumme für Kinder in Not: "McDonald's" Benefizgala voller Erfolg

Der Einsatz aller VIPs hatte sich gelohnt: Bis zum Ende des Abends kamen mehr als 1,6 Millionen Euro, genau gesagt 1,674.930,14 Euro zusammen!  Viel Geld brachte die von "Bares für Rares"-Star Wolfgang Pauritsch geleitete Auktion, bei der auch "money can’t buy"-Erlebnisse versteigert wurden. Auch viele der prominenten Schirmherren der Ronald McDonald Häuser waren mit dabei.

Welche Promis sich unter die Gäste gemischt haben, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

