Spritztour mit Oldtimern: Promis geben bis zum Tegernsee Gas

VIPs am Lenker: Timothy Peach mit Tochter Tiffany, Anna Maria Kaufmann, Uschi Dämmrich von Luttitz, Carolin Henseler und Co. genießen eine besondere Spritztour.

Die Promis endlich wieder in Fahrt – und das in prachtvollen Oldtimern! VIPs wie Schauspieler Timothy Peach mit seiner Tochter Tiffany (24), Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz, Sopranistin Anna Maria Kaufmann und das Moderatoren-Duo Carolin Henseler und Yannick Erkenbrecher (Sky) kamen am Montag in den Genuss eines ganz besonderen Fahrerlebnisses.

Die Promis durften mit den Fahrzeugen von "Automobile Meilensteine", dem neuen Münchner Classic Car Sharing & Events Club, eine Spritztour unternehmen – von München an den schönen Tegernsee.

Anna Maria Kaufmann und Ehemann lieben Oldtimer

Schauspieler Timothy Peach hatte seine Tochter Tiffany auf dem Beifahrersitz: "Tiffany ist soeben aus New York zurückgekommen. Sie hat ihr Studienziel an der dortigen Columbia-Universität erreicht, und das mit super Noten. Zur Belohnung gibt es heute eine Ausfahrt mit dem Oldtimer", so der Schauspieler, der selbst Feuer und Flamme war.

Nach München und Houston haben Starsängerin Anna Maria Kaufmann und Prof. Eckhard Alt erst im August in Südfrankreich gleich das 3. Mal ihre Hochzeit gefeiert. Beide lieben Oldtimer – auch zur Hochzeit in München im März 2021 fuhr das Ehepaar mit einem Oldtimer an den Tegernsee zur Trauung. So war es für die beiden jetzt im BMW Barockengel eine besonders romantische Ausfahrt.

Uschi Dämmrich von Luttitz: "An Oldtimern ist alles faszinierend"

Uschi Dämmrich von Luttitz, unterwegs mit "Sturm der Liebe"- Star Debbie Müller, zeigte sich begeistert, denn sie zog den "Joker" – einen coolen Jaguar E-Typ: "An Oldtimern ist grundsätzlich alles faszinierend. Das ist fahrende Kulturgeschichte. Ein Kunstgemälde kann ich herrlich an die Wand hängen, damit kann aber weder Gas gegeben noch in die Berge gefahren werden."



Am Ziel angekommen, konnten die Gäste dann im angesagten Restaurant "Clubhaus Bachmair Weissach" von Korbinian Kohler direkt am Tegernsee den Seeblick genießen und sich bei Köstlichkeiten vom Levante-Grill für die Rückfahrt stärken. Welche weiteren Promis an der Oldtimer-Ausfahrt teilgenommen haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.