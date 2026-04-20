Spitzensportler gewinnt 2018 Oscar: Richtige Antwort bringt WWM-Kandidat hohen Gewinn

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch von einem Kandidaten wissen, welcher einstige Sportler 2018 einen Oscar abräumen konnte: Kobe Bryant, Andre Agassi, Lance Armstrong oder Michael Phelps? Die richtige Antwort ist 32.000 Euro wert.

Bei "Wer wird Millionär?" stellt Günther Jauch seit 1999 die Fragen.

Schafft Kandidat Tobias Fuchs die Million? Bei "Wer wird Millionär?" soll er sein Sport- und Filmwissen unter Beweis stellen. Wer die Oscar-Preisverleihung in Los Angeles regelmäßig verfolgt, könnte bei Günther Jauchs Quizfrage glänzen. Hätten Sie die Antwort gewusst?

Welcher ehemalige Sportler gewann 2018 einen Oscar?

Der 35-jährige Kandidat arbeitet als Lehrer für praktische Philosophie, Gesellschaftslehre und Mathematik. Vorkenntnisse aus seinem Job können Tobias Fuchs jedoch nicht helfen, denn Jauchs Frage geht in eine ganz andere Fachrichtung. Für 32.000 Euro will der Moderator von seinem Studiogast wissen:

Welcher ehemalige Spitzensportler wurde 2018 mit einem Oscar ausgezeichnet?

A: Kobe Bryant

B: Andre Agassi

C: Lance Armstrong

D: Michael Phelps

WWM-Frage über Goldjungen: Kobe Bryant, Andre Agassi, Lance Armstrong oder Michael Phelps?

Tobias Fuchs gibt zu, komplett ahnungslos zu sein. Er entscheidet sich dafür, den Zusatzjoker einzusetzen und hofft somit, dass ihm eine einzelne Person aus dem Publikum helfen kann. Nach längerem Warten erheben sich nur zwei Personen. Fuchs entscheidet sich für einen Mann, der als IT-Fachkraft tätig ist. Der Joker rät Fuchs zu Antwortmöglichkeit A und meint: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kobe Bryant einen Oscar für einen Kurzfilm gewonnen hat."

"Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch: Kobe Bryant als richtige Antwort

Günther Jauchs Kandidat vertraut dem Mann im Publikum und lässt A einloggen. Damit trifft Tobias Fuchs eine gute Entscheidung, denn tatsächlich handelt es sich bei A: Kobe Bryant um die richtige Antwort. Günther Jauch erklärt, dass Bryant 2018 einen Oscar in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm" gewonnen hat. Der Film trägt den Titel "Dear Basketball" und handelt von der Karriere des berühmten US-amerikanischen Basketballspielers. Der 2020 verstorbene Spitzensportler schrieb das Drehbuch zum Animationsstreifen.

Der 2020 verstorbene Basketballspieler Kobe Bryant gewann einst einen Oscar. © imago/Newscom World

Auflösung bei "Wer wird Millionär?": "Dear Basketball" von Kobe Bryant gewann Oscar

Der Kurzfilm "Dear Basketball" ist lediglich fünf Minuten lang. Er basiert auf einem Brief, den Kobe Bryant 2015 anlässlich seines Karriereendes veröffentlichte. Neben Bryant konnten sich bei der Oscar-Preisverleihung 2018 unter anderem auch die Schauspieler Gary Oldman ("Bester Hauptdarsteller"), Frances McDormand ("Beste Hauptdarstellerin"), Sam Rockwell ("Bester Nebendarsteller") und Allison Janney ("Beste Nebendarstellerin") über eine Auszeichnung freuen.

Kobe Bryant: Tragischer Tod nach Helikopter-Absturz

Kobe Bryant ist Vater von vier Töchtern. Am 26. Januar 2020 verstarb der Basketballer auf tragische Weise bei einem Helikopter-Absturz. Auch eine seiner Töchter befand sich im Hubschrauber und kam ums Leben.