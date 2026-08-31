Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, welche Spitzenpolitiker am 5. Januar geboren wurden. Zur Auswahl stehen Friedrich Merz und Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Sahra Wagenknecht, Joachim Gauck und Boris Pistorius sowie Frank-Walter Steinmeier und Markus Söder. Hätten Sie die Antwort auf die Quizfrage gewusst?

Nach der Sommerpause meldet sich Günther Jauch am 31. August mit einer regulären Ausgabe von " " zurück. In der Folge hat der Quizmaster eine knifflige Politikerfrage für einen Kandidaten in petto. Wer sich mit Promi-Geburtstagen auskennt, könnte bei dieser Frage einen klaren Vorteil haben. Die richtige Antwort ist 16.000 Euro wert.

Welche Politiker kamen am selben Tag, aber nicht im selben Jahr zur Welt?

Kandidat David Kurbel darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Der 34-jährige Berliner ist Psychologe und zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seine beruflichen Erfahrungen können ihm bei der Beantwortung der 16.000-Euro-Frage jedoch nicht dienen. Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Welche Spitzenpolitiker kamen beide am 5. Januar zur Welt – allerdings nicht im selben Jahr, sondern 1956 und 1967?

Merz und von der Leyen Merkel und Wagenknecht Gauck und Pistorius Steinmeier und Söder

Politische "Wer wird Millionär?"-Frage: Kandidat tendiert zu Steinmeier und Söder

"Eine schöne Knobelfrage", meint Günther Jauch. Sein Studiogast stimmt ihm zu, scheint bei der Frage jedoch nicht komplett ahnungslos zu sein. "Ich weiß, dass Angela Merkel mit 51 zur Kanzlerin gewählt wurde und damit die jüngste Kanzlerin generell gewesen ist", merkt Kurbel an. Nach längerer Überlegung ist der Psychologe der Meinung, Antwortmöglichkeit B: Merkel und Wagenknecht ausschließen zu können. Auch denkt er, dass A und C wahrscheinlich nicht korrekt seien. Der "Wer wird Millionär?"-Teilnehmer tendiert zu Antwortmöglichkeit D: Steinmeier und Söder, betont allerdings: "Ich bin mir nicht zu hundert Prozent sicher."

"Wer wird Millionär?": Steinmeier und Söder als richtige Antwort

Mithilfe des Publikumsjokers lässt der Quiz-Kandidat Antwort D einloggen. Die Entscheidung soll sich als richtig herausstellen. Tatsächlich kamen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beide am 5. Januar zur Welt – allerdings nicht im selben Jahr. David Kurbel schreitet damit zur 32.000-Euro-Frage voran.

Markus Söder und Frank-Walter Steinmeier haben beide am 5. Januar Geburtstag. © imago/Ardan Fuessmann

Diese Promis haben am 5. Januar Geburtstag

Frank-Walter Steinmeier wurde am 5. Januar 1956 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) geboren. Markus Söder erblickte genau elf Jahre später in Nürnberg das Licht der Welt. Am 5. Januar feiern zudem viele weitere prominente Persönlichkeiten ihren Ehrentag. Unter anderem wurden an diesem Tag auch Hollywood-Star Bradley Cooper und Reality-Ikone Kader Loth geboren.