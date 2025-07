Spice Girl Emma Bunton besucht Wimbledon mit Sohn Beau

Spice-Girl-Star Emma Bunton und ihr 17-jähriger Sohn Beau haben gemeinsam das Tennisturnier in Wimbledon besucht - und zeigten sich dabei im weißen Partnerlook.

Spice-Girls-Star Emma Bunton (49) hat am Donnerstag mit ihrem Sohn Beau das Tennisturnier in Wimbledon besucht - ein seltener gemeinsamer Auftritt des Mutter-Sohn-Duos. Die Sängerin wurde Arm in Arm mit dem 17-Jährigen beim Betreten des Geländes fotografiert.

Bunton trug ein weißes A-Linien-Kleid mit Kragen von Laura Green, dazu nudefarbene Heels von Stuart Weitzman, eine rosafarbene Tasche von Prada und eine klassische Pilotensonnenbrille. Sohn Beau erschien in einem cremefarbenen Hemd, schwarzer Stoffhose und einem braunen Hut.

Emma Bunton teilt Fotos von Wimbledon-Besuch mit Sohn Beau

Die beiden nahmen gemeinsam auf der Tribüne Platz und verfolgten das Match auf dem Centre Court. Dort fanden am Donnerstag die Halbfinals der Damen statt. In ihrer Instagram-Story teilte Bunton einige Eindrücke des gemeinsamen Tages mit ihrem Sohn, unter anderem ein Selfie von der Tribüne und ein Video, in dem die beiden miteinander anstoßen. "Ein brillanter Tag", fasste sie später zusammen, den unter anderem Spice-Girls-Kollegin Victoria Beckham (51) mit "So schön!!! Küsse" kommentierte.

Beau Bunton Jones ist Emma Buntons ältester von zwei Söhnen mit Musiker Jade Jones (46). Das Paar ist seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammen und gab sich 2021 das Jawort.