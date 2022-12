Spaziergang der Royals: Darum war Prinzessin Anne nicht dabei

Prinzessin Anne ist das Mitglied der königlichen Familie mit den meisten Auftritten. Warum war sie ausgerechnet beim traditionellen Weihnachtsspaziergang der Royals in Sandringham nicht zu sehen?

Prinzessin Anne fehlte beim öffentlichen Spaziergang in Sandringham.

Fast alle hochrangigen Royals haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham gezeigt. Beim öffentlichen Spaziergang zum Gottesdienst waren König Charles III. (74), Königsgemahlin Camilla (75), Thronfolger Prinz William (40) mit Familie sowie Prinz Edward (58) und sogar der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) zu sehen. Aber eine aus der ersten Riege der Königsfamilie fehlte: Prinzessin Anne (72). Die Schwester des Königs soll das Familienereignis verpasst haben, weil sie angeblich eine Erkältung auskurieren muss,

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Keiner der Royals arbeitet mehr als Anne

Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist schon seit Jahren eines der fleißigsten Mitglieder des britischen Königshauses, wie ein neues Ranking vor kurzen einmal mehr bewies. Auch im scheidenden Jahr 2022 nahm kein UK-Royal an mehr öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen als die 72-Jährige teil. Sage und schreibe 214 dieser Verpflichtungen sei Anne in den vergangenen zwölf Monaten nachgegangen, Damit rangiert sie erneut unangefochten auf Platz eins - so wie übrigens die vergangenen beiden Jahre und die meiste Zeit zuvor.