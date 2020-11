Sorge um Papst Franziskus: Elf Leibwächter positiv auf Corona getestet

Immer mehr Schweizergardisten werden positiv auf das Coronavirus getestet. Mittlerweile leiden elf Mitglieder der päpstlichen Leibgarde an Covid-19.

Die Sorge um das gesundheitliche Wohl von Papst Franziskus (83) wächst weiter. Wie der Vatikan am Donnerstag mitteilen ließ, wurden mittlerweile elf seiner Leibwächter der Schweizer Garde positiv auf das Coronavirus getestet. Damit stieg die Anzahl der an Covid-19 erkrankten Gardisten seit dem Wochenende um sieben. Schon am Montag verkündete der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni (43), dass mehrere Schweizergardisten isoliert worden wären und sich in Quarantäne befinden würden.

Papst Franziskus gilt nicht nur aufgrund seines hohen Alters als Hochrisikopatient. Der Argentinier lebt seit Jahrzehnten mit einer verminderten Lungenfunktion. Bereits im Alter von nur 21 Jahren wurde ihm nach einer schweren Lungenentzündung ein Teil seines rechten Lungenflügels operativ entfernt. Er habe damals insgesamt drei Tage zwischen Leben und Tod geschwebt.