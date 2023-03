Sorge um kranken Pietro Lombardi: DSDS-Star hat zehn Kilo in fünf Tagen abgenommen

Pietro Lombardi scheint es gerade schwer erwischt zu haben, der DSDS-Star liegt krank zu Hause im Bett. Wie er jetzt seinen Fans verraten hat, wirkt sich seine Erkrankung auch auf seine Figur aus, denn er hat beträchtlich an Gewicht verloren.

Pietro Lombardi hat ordentlich an Gewicht verloren – zehn Kilo in nur fünf Tagen. (Archivbild)

Seit fast einem Jahr kämpft Pietro Lombardi gegen seine überschüssigen Pfunde, der Sänger empfindet sich selbst als zu dick. Jetzt hat er innerhalb weniger Tage ordentlich an Gewicht verloren, aber nicht ganz freiwillig. Wie geht es dem "Deutschland sucht den Superstar"-Juror?

Pietro Lombardi erkrankt: Wie geht es dem DSDS-Juror?

Seit mehreren Tagen liegt Pietro Lombardi aufgrund einer Magen-Erkrankung flach. In seiner Instagram-Story erklärte der 30-Jährige, er fühle sich "unnormal schwach auf den Beinen". Momentan könne er kaum etwas essen oder trinken, was zu einem drastischen Gewichtsverlust geführt habe. In fünf Tagen soll der Sänger zehn Kilo abgenommen haben.

Doch was dem DSDS-Star ebenfalls stark zu schaffen macht, ist die Isolation von Freundin und Kind. "Vor allem der Abstand zu meiner Frau und Kindern aktuell wegen der Ansteckungsgefahr zieht mich krass runter", schreibt er dazu.

Freunde und Familie kümmern sich um kranken Pietro Lombardi

Inzwischen scheint es Pietro Lombardi allerdings wieder besser zu gehen, denn er wird trotz des Abstands und seiner Magen-Erkrankung liebevoll von Freunden und Familie versorgt – wie etwa von seiner Schwiegermutter. "Meine Schwiegermutter hat Laura extra Suppe für mich mitgegeben. Liebe diese Frau." Damit scheint der Sänger inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung zu sein.