Sophia wird zehn: Cordalis-Katzenberger-Clan feiert im Freizeitpark

Sophia Cordalis feiert ihren zehnten Geburtstag im Phantasialand in Brühl. Neben ihren Eltern Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind auch Oma Iris und Tante Jenny mit Familie angereist. Bei den Geschenken hat Labubu die Nase vorn.

"Feiern dieses Jahr Babys Geburtstag im Phantasieland. Das wird Megaaaa", gibt Daniela Katzenberger (38) auf Instagram den Startschuss. Ihre Tochter Sophia Cordalis feiert ihren zehnten Geburtstag am Mittwoch im Freizeitpark in Brühl bei Köln. Dafür ist sie mit ihren Eltern aus Mallorca eingeflogen.

Einen ersten Clip aus dem Flieger teilte Katzenberger in ihren Instagram-Stories. Zu sehen ist Papa Lucas Cordalis (58) wie er millimetergenau in seinen Flugzeugsitz passt. "Gott der arme Mann! Seine Frau issn Geizhals und hat die Flüge gebucht", schreibt die Katze mit drei Tränen lachenden Smileys dazu.

Ganze Familie und Freunde im Freizeitpark

Zum Frühstück im Matamba-Hotel gab es für das Geburtstagskind dann schon mal eine "süße" Umarmung mit einem Löwen-Darsteller. Hier stießen dann Sophias Oma, Iris Klein (58), und deren Partner Stefan Braun zur Geburtstagsgesellschaft. In ihren Stories zeigte Klein vorab schon mal eines der Geschenke: "Labubu-Kekse - Oh mein Gott, da wird sie sich freuen", schwärmt sie von den kleinen essbaren Monsterchen in Gelb, Hellblau und Braun, die sie bei einem Konditor bestellt hatte.

Clips zeigen die Zehnjährige zudem beim Auspacken ihrer weiteren Labubu-inspirierten Geschenke. Inzwischen hat sich auch Sophias Tante Jenny Frankhauser (32) mit ihrer Familie eingefunden sowie Katzenbergers Personaltrainer Tobias Wegener und weitere Freunde. Gesammelt ging es für die "Reisegruppe Katze-Frankhauser-König-Klein-Braun-Cordalis" zum Achterbahn-Fahren - "mir ist ein bisschen schlecht", gibt Iris Klein in einer Story zu.

Rührende Rückblick-Clips

Zwischen all dem bunten Treiben im Park zeigt Daniela Katzenberger aber auch kurze Clips mit Baby Sophia. Einer aus dem Kreißsaal, den sie gerührt mit "10 Jahre - wer hat an der Uhr gedreht?!" betitelt, und in dem sie ihr Baby zum ersten Mal sieht. "Oh, mein kleiner Schatz, da bist du ja endlich", ist zu hören.

hat Katzenberger das in rosa gekleidete Baby auf dem Schoß und singt ihm etwas vor. Die kleine Sophia gluckst vor Freude. "Einmal geblinzelt, zack 10 Jahre rum", lautet hier der Katzenberger-Kommentar.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit Anfang 2014 liiert. Im August 2015 kam Sophia zur Welt und im Juni 2016 wurde im TV Hochzeit gefeiert. Die Familie lebt auf Mallorca und wird von VOX bei ihrem Alltag begleitet. Und so ließ sich der Sender auch einen nicht nehmen.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Sophia! Heute feiern wir die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Wir wünschen dir einen wundervollen Tag voller Freude und Überraschungen!", heißt es in dem Post.