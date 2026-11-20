Als es um eine halbe Million ging, verließ sich Sophia Thomalla im Promi-Special von "Wer wird Millionär?" auf Handball-Star Silvio Heinevetter - den Ex-Partner ihrer Mutter. Dessen Antwort ließ die TV-Moderatorin jedoch auf 500 Euro abstürzen.

Eigentlich schien es im Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" am Donnerstagabend gut für Sophia Thomalla zu laufen. 125.000 Euro hatte die TV-Moderatorin bereits 2019 in der Sendung für den guten Zweck erspielt, nun schaffte sie es sogar bis zur 500.000-Euro-Frage - samt bewährtem Telefonjoker im Gepäck: Silvio Heinevetter sei für sie der "Allwissende", erklärte die 37-Jährige. Schließlich, begründete Thomalla, habe ihr der Handball-Torhüter und einstige Lebensgefährte ihrer Mutter Simone Thomalla bereits bei ihrer früheren Teilnahme die korrekte Antwort nennen können.

Entsprechend überzeugt war Sophia Thomalla, dass der prominente Telefonjoker ihr auch diesmal auf die Sprünge helfen könnte. Gefragt war, welches Ereignis mit der Wahl eines neuen Papstes zusammenfiel. Dass es sich dabei um den ersten Weltraumflug eines Deutschen handeln könnte, schloss Heinevetter ebenso aus wie den Fall der Berliner Mauer und die elffache Oscar-Prämierung von "Ben Hur". Der Sportler tippte stattdessen darauf, dass es sich um die Ermordung John F. Kennedys handeln müsse.

"Das ist bitter"

"Wir streichen drei Nullen, wenn die Antwort falsch ist", mahnte Moderator Günther Jauch mit Blick auf die gewählte Risikovariante noch, doch Thomalla beschloss: "Ich zocke." Der Mut wurde nicht belohnt: Unter Raunen des Publikums eröffnete der Quizmaster seiner Kandidatin, dass DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn am 26. August 1978 ins All geflogen war - an jenem Tag, an dem auch Papst Johannes Paul I. neues Oberhaupt der katholischen Kirche wurde.

"Das ist bitter", seufzte Thomalla sichtlich enttäuscht. "Super gespielt", befand Günther Jauch dennoch und verwies tröstend darauf, dass aller guten Dinge drei seien: "Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder!"

So viel erspielten die anderen Promis

Ein ähnliches "Wer wird Millionär?"-Schicksal ereilte in der Sendung auch Joachim Llambi. Der "Let's Dance"-Juror scheiterte an der 64.000-Euro-Frage und erspielte somit ebenfalls nur 500 Euro für den guten Zweck, legte aber aus eigener Tasche 10.000 Euro drauf. Carolin Kebekus und Felix Lobrecht erquizzten jeweils 64.000 Euro, womit sich die gesamte Spendensumme der Sendung auf 139.000 Euro belief. "Ich behaupte einfach mal, RTL legt da noch mal 100.000 Euro drauf", sagte Günther Jauch augenzwinkernd - und sollte mit Blick auf die endgültige Spendensumme in Höhe von 239.000 Euro recht behalten.