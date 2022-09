Sophia Thiel kündigt private Neuigkeiten an

Am Freitag hat sich Sophia Thiel wieder an ihre Follower gerichtet. Dabei kündigte sie Neuerungen in ihren Leben an, vertröstete ihre Fans aber noch bis Sonntag.

Bei Sophia Thiel hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan und nun stehen bei der Fitness-Influencerin offenbar weitere Veränderungen an.

Sophia Thiel kündigt Veränderungen an

Am Freitag meldete sich die 27-Jährige bei Instagram mit einer Story. Auf dem Heimweg vom Workout kündigte Thiel an, an einem neuem Video für ihren YouTube-Kanal zu arbeiten, in dem sie über einen neuen Abschnitt in ihrem Leben erzählen wird.

Um was genau es sich dabei handelt, darin hüllte sich die Influencerin noch in Schweigen und wies ihre Follower darauf hin, dass es das angekündigte Video ab Sonntag bei YouTube zu sehen geben wird. Zudem versprach Thiel ihren Fans, dass sie sich künftig wieder verstärkt um all ihre Sozial-Media-Kanäle kümmern möchte, was sie in jüngster Zeit etwas vernachlässigt hatte.

Nach Bildern mit Fake-Tattoos auf dem Wacken-Festival oder Aufnahmen im roten Bikini darf man gespannt sein, was Sophia Thiel am Sonntag mit ihren Followern teilen möchte.