Sophia Thiel komplett verändert: Influencerin präsentiert sich im düsteren Domina-Look mit Tattoos

Von der fröhlichen Fitness-Influencerin zur tätowierten Leder-Domina: Sophia Thiel hat eine optisch krasse Verwandlung vollzogen und zeigt das Ergebnis ihren überraschten Fans.

So brav schaut Sophia Thiel aktuell nicht aus. Die Influencerin hat sich an ein krasses Umstyling getraut und zeigt ihre düstere Seite.

Was ist denn mit Sophia Thiel passiert? Die Influencerin hat mit ihrem aktuellen Style eine 180-Grad-Wende hingelegt – von der sportlichen, ausgelassenen Fitness-Ikone zum finsteren Leder-Gothic inklusive großer Tattoos. Was steckt dahinter?

Sophia Thiel: So hat man die Influencerin noch nie gesehen

Sophia Thiel gibt in ihren Videos und Beiträgen auf Social Media oft das fröhliche und quirlige Girlie, sie hat aber auch eine andere Seite. Und die ist etwas düsterer als erwartet. Jetzt hat sie dieser optisch Ausdruck verliehen und sich an ein komplettes Umstyling gewagt. In einem präsentiert sie ihre Verwandlung.

Mit geflochtenen Cornrow Braids, schwarzem Make-up, Leder-Corsage und großflächigen Tattoos ist der Instagram-Star kaum noch wiederzuerkennen. So verändert sieht Sophia Thiel mit ihrem neuen Look aus:

Sophia Thiel scheint sich mit ihrem neuen Look sichtlich wohl zu fühlen. © TikTok/ sophia.thiel

Tattoos bei Sophia Thiel: Echt oder fake?

Ihre ungewohnte Aufmachung hat einen besonderen Grund: Sophia Thiel besucht aktuell das Heavy-Metal-Festival "Wacken Open Air 2022" und hat sich deshalb entsprechend herausgeputzt. Für Fans, die aufgrund der zahlreichen Tätowierungen panische Schnappatmung bekommen, gibt es Entwarnung. Die Bilder auf der Haut der Influencerin wurden nicht mit einer Nadel gestochen, sondern geklebt und sind daher nicht dauerhaft.

"Bisschen Domina": Sophia Thiel im Tattoo-Leder-Look

Vor ihrer Verwandlung betonte Sophia Thiel, dass sie sich nicht über einen derartigen Kleidungsstil lustig machen wolle. "Ganz im Gegenteil, ich feiere den Style voll", sagte sie dazu in ihrer Instagram-Story. "Ich laufe im Alltag mehr in Sportklamotten rum und möchte sehen, ob mir dieser Style auch stehen würde. [...] Ich versuche es, realistisch und cool nachzumachen."

Von dem Umstyling ist die Fitness-Ikone total begeistert und schreibt zu dem Video auf TikTok: "Bisschen Domina geworden, aber ich fühl mich cool." Ihre Fans sind überrascht, feiern den Look aber trotzdem größtenteils. Nur ein Detail scheint einige zu stören: Sophia Thiel trägt neue Doc Martens. "Cooler Look! Aber mit neuen, nicht eingelaufenen Dr. Martens auf ein Festival? R.I.P Füße", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer prophezeit: "Ich fühle den Schmerz schon." Wie Sophia Thiel das Festival erleben wird? Darüber wird sie in wenigen Tagen bestimmt berichten.