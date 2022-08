"Promi-Büßen"-VIP Calvin Kleinen: "Manchmal werde ich nur als Sexobjekt angesehen"

Im Trash-Fernsehen kommt man an Calvin Kleinen nicht vorbei. Aktuell leistet er bei "Das große Promi-Büßen" Abbitte für vergangene Taten. Doch ganz zufrieden ist er mit seinem Auftritt in der Show nicht. Was wurde im TV nicht gezeigt? Hat er sein Verhalten seither geändert? Und welchen neuen Reality-Job hat er sich jetzt geangelt? Die AZ hat mit dem 30-Jährigen gesprochen.

Im Reality-TV avanciert Calvin Kleinen immer mehr zum Star-Kandidaten, den die Sender unbedingt in ihren Shows haben wollen – und auch sollten. Mit seiner guten Laune und seinen lockeren Sprüchen sorgt er für gute Unterhaltung. Doch in der Vergangenheit hat sich der 30-Jährige auch schon diverse Ausrutscher geleistet, weshalb er aktuell in "Das große Promi-Büßen" zu sehen ist. Bereut er sein Verhalten? Im Gespräch mit der AZ bezieht Calvin Kleinen Stellung und spricht auch darüber, was seiner Meinung nach in der Show zu wenig Beachtung und entsprechend kaum Sendezeit bekommen hat.

Calvin Kleinen über "Das große Promi-Büßen": "Was soll ich denn da?"

Bei "Das große Promi-Büßen" müssen sich VIPs mit ihren öffentlichen Skandal-Auftritten auseinandersetzen. Kult-Dragqueen Olivia Jones hält Kandidaten wie Carina Spack, Matthias Mangiapane und Elena Miras ihre Verfehlungen vor, die von verbalen Aussetzern über Beleidigungen und Drohungen bis hin zu gezieltem Mobbing reichen.

Doch warum hat sich ausgerechnet Calvin Kleinen zu den streitbaren Promis gesellt? Das weiß er offenbar auch nicht so genau. "Die Show war anfänglich gar nicht so auf die Buße ausgelegt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm", sagt er der AZ. "Als klar wurde, worum es geht, habe ich mich schon gefragt: Was soll ich denn da?" Trotzdem hat er die Show durchgezogen und stellt lachend klar: "So einen Calvin braucht es halt!"

Diese VIPs sind bei "Das große Promi-Büßen" dabei: Ennesto Monté, Daniele Negroni, Helena Fürst, Simex, Tessa Hövel, Matthias Mangiapane, Gisele Oppermann, Calvin Kleinen, Elena Miras, Carina Spack und Daniel Köllerer. © ProSieben/Nikola Milatovic

Olivia Jones knöpft sich Calvin Kleinen vor: "Habe mein Verhalten seither überdacht"

So wurde auch bei "Das große Promi-Büßen" anfänglich gelacht und Blödsinn angestellt. Doch bei seiner persönlichen "Runde der Schande" zeigte sich Calvin Kleinen von seiner ernsten Seite, als ihm sein teilweise respektloses Verhalten gegenüber Frauen vor Augen geführt wurde. "Bei mir war das Aufeinandertreffen mit Olivia Jones schon ein bisschen härter als bei den anderen Kandidaten", erklärt er dazu. Doch der Reality-Star hat daraus seine Lehre gezogen. "Ich habe mein Verhalten seither überdacht und konnte mich selbst reflektieren. Viele Aussagen von früher sehe ich heute anders."

"Promi-Büßen"-VIP packt aus: Das wurde im TV nicht gezeigt

Calvin will jedoch nicht alle Anschuldigungen auf sich sitzen lassen. "Es ist natürlich heftig, wenn man mir unterstellt, dass ich Frauen nur auf ihr Äußeres reduziere. Das stimmt überhaupt nicht, das war noch nie der Fall." Er zeigt sich auch enttäuscht darüber, dass seine Reaktion auf die "Runde der Schande" in der Show nicht ausreichend gezeigt worden sei. "Da hätte ich mir gewünscht, dass mehr von meiner Reue gezeigt wird. Ich habe mich klar in Interviews dazu geäußert, habe richtig gebüßt und war down." Für ihn sei zu wenig davon ausgestrahlt worden, wie er sich nach dem Gespräch mit Oliva Jones gefühlt habe. "Davon hätte man gerne mehr zeigen können."

Wie es Frauen geht, die nur auf ihren Körper und ihr Aussehen beschränkt werden, weiß Calvin Kleinen aus eigener Erfahrung. Auf Instagram zeigt er sich gerne mal freizügig und präsentiert seine Muskeln. Dafür bekommt er auch mal anzügliche Nachrichten mit expliziten Inhalten geschickt. "Klar werde ich manchmal nur auf mein Äußeres reduziert und nur als Sexobjekt angesehen", sagt der 30-Jährige der AZ. "Sogar ich bekomme schon mal Dickpics geschickt oder sonst was." Davon wolle er sich aber nicht entmutigen lassen. "Ich befasse mich grundsätzlich nur mit den Leuten, mit denen ich mich auch befassen will. Der Rest wird gelöscht!"

Neuer TV-Job für Calvin Kleinen: Das sind seine Zukunftspläne

Nach "Das große Promi-Büßen" hat der sympathische Reality-Star bereits seinen nächsten Auftritt in einer Show. Dieses Mal wagt er eine Teilnahme an einem Dating-Format und ist bei "Are You The One" zu sehen. Ob er tatsächlich die große Liebe finden wird? "Ich wünsche mir natürlich, dass ich mein 'Perfect Match' finde und daraus eine Beziehung entsteht."

Neben seinen TV-Jobs ist Calvin Kleinen auch als Rapper aktiv und hat bereits mehrere Singles, unter anderem mit Jasmin Herren, veröffentlicht. Diesen Karriere-Weg will er nicht vernachlässigen und sagt dazu: "Klar will ich auch meine Musik weiter voranbringen. Das ist mir schon wichtig, ich habe ja eine Club-Show. Da will ich auf jeden Fall am Ball bleiben."

Doch seine Auftritte im Reality-Fernsehen bleiben wohl vorerst im Mittelpunkt und man wird den 30-Jährigen noch in einigen Shows sehen. "Ich bin ultra-happy und für alles, was noch dazu kommt, bin ich einfach dankbar. Aber ich bin noch lange nicht am Ende!"