Sophia Thiel in neuem figurbetonten Leder-Outfit: Mega-Spaß in Wacken

Sie hat sich gewandelt – und die Fans lieben es. Fitness-Influencerin Sophia Thiel wagte eine Look-Veränderung und setzte auf finsteren Leder-Gothic, schwarz geschminkte Augen und Fake-Tattoos. Die Blondine rockte in Wacken auf dem Heavy-Metal-Festival.

Sophia Thiel besuchte am Wochenende das Wacken-Festival (Archivbild)

Was für eine Erfahrung! Sophia Thiel hat sich über die letzten Jahre neu erfunden – und besuchte jetzt zum ersten Mal das weltberühmte Festival in Wacken (Schleswig-Holstein). Eine zehnstündige Autofahrt nahm die erfolgreiche Bayerin dafür in Kauf.

Umstyling für Wacken: Neuer düsterer Look für Sophia Thiel

Natürlich musste ein passender Wacken-Look her. Sophia Thiel tauschte bequeme Sport-Klamotten gegen eine figurbetonte Leder-Corsage mit Metall-Schnallen – und mischte sich unter die 80.000 Metalheads. Bereits vor der Ankunft in Wacken hat die 27-Jährige ihren Followern das Ergebnis eines Umstylings gezeigt: geflochtene Cornrow Braids, dunkles Make-up, Lack und riesige Tattoos. Die Bilder auf ihrer Haut wurden nicht mit einer Nadel gestochen, sondern sind lediglich geklebt und somit abwaschbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Corsage, schwarzes Make-up und falsche Tattoos

"Ich möchte sehen, ob mir dieser Style auch stehen würde. [...] Ich versuche es, realistisch und cool nachzumachen", so Sophia Thiel. "Bisschen Domina geworden, aber ich fühl' mich cool." Die meisten Fans fanden die optische Verwandlung gelungen. Manche wiesen dagegen auf den Unterschied zwischen Coachella und Wacken hin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Spaß auf dem Festival: Sophia Thiel zieht Wacken-Fazit

Sophia Thiel hat sich offenbar selbst gefallen. Am Sonntag war in Wacken schon wieder großer Abreisetage. Die Fitness-Influencerin war begeistert, wie ihr Fazit zeigt: "Ein riesengroßes Gelände, überall geile Musik und krasse Bühnenshows, entspannte und super liebe Metal-Heads, lecker Essen und gute Stimmung! (...) Haben uns echt richtig wohlgefühlt! Also wenn ihr auch auf Heavy Metal steht, kann ich dieses Festival wirklich sehr empfehlen! Freuen uns jetzt schon auf Wacken 2023 nächstes Jahr!" Vielleicht dann mit einer weiteren Look-Veränderung.