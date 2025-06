Solo in München: Bastian Schweinsteiger zeigt sich ohne Ana Ivanovic

Was ist nur bei Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic los? Erneut hat sich der ehemalige Star-Kicker des FC Bayern Münchens ohne seine Ehefrau gezeigt.

Die Zeit der Pärchen-Auftritte scheint für Bastian Schweinsteiger und seine Ehefrau Ana Ivanovic vorbei zu sein. Das einstige Traumgespann hat sich bereits seit Monaten nicht mehr zusammen gezeigt – auch auf Instagram sind gemeinsame Schnappschüsse der beiden inzwischen Mangelware. Jetzt hat sich der Ex-FC-Bayern-Profi erneut ohne Gattin an seiner Seite präsentiert. Was steckt dahinter?

Keine Pärchen-Auftritte: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bereiten Fans Sorgen

Die zahlreichen Schlagzeilen um den Zustand ihrer Ehe dürften Fans von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Sorge versetzen. Auch in den sozialen Medien wird immer wieder gefragt, warum die beiden sich nicht mehr zusammen zeigen. Während das Ehepaar vergangenes Jahr noch Fotos zusammen postete, sucht man jetzt vergeblich danach. Das letzte gemeinsame Bild stammt von Weihnachten 2024 – ein bezahltes Werbe-Posting von Ivanovic im März bildet dabei die Ausnahme.

Jetzt hat sich Bastian Schweinsteiger erneut solo gezeigt. Am Mittwochabend (4. Juni) verfolgte er in München das Nations-League-Spiel Deutschland gegen Portugal. In der Allianz-Arena musste er die Niederlage seiner ehemaligen Team-Kollegen verkraften, denn Cristiano Ronaldo schoss seine Mannschaft mit dem 2:1 zum Sieg. In seiner Instagram-Story zeigte sich Schweinsteiger vor der Partie noch gut gelaunt und schrieb: "Deutschland vs. Portugal! Immer ein spezielles Spiel für mich. Auf geht's, DFB-Team."

Bastian Schweinsteiger beim Spiel Deutschland gegen Portugal in München. © Instagram/bastianschweinsteiger

Ohne Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteiger zeigt sich solo in München

Ob seine Stimmung nach dem verlorenen Match noch immer ausgelassen war, hat Bastian Schweinsteiger später nicht mehr präsentiert. Auffällig hingegen ist, dass von seiner Ehefrau Ana Ivanovic erneut jede Spur fehlte. Wo steckt die ehemalige Tennisspielerin? Zuletzt zeigte sie sich Ende Mai öffentlich in Genf bei den "Gonet Geneva Open" und genoss ohne Ehemann "eine großartige Zeit". Danach reiste sie nach Paris. Die Stadt sei für sie "ein Ort voller Style, Liebe und gutem Essen."

Wie es tatsächlich um die Beziehung bei Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger steht, wissen nur die beiden selbst. Dennoch scheint es so, dass sie zumindest in den sozialen Medien Abstand zueinander nehmen. Ob sie bald wieder gemeinsam bei Events posieren oder öffentlich Stellung zu ihren getrennten Auftritten beziehen, bleibt abzuwarten.