Sohn von Heidi Klum grenzt sich klar von Familie ab: "Keine Angst"

Heidi Klums Sohn Henry Samuel folgte seiner Mutter in die Modelbranche. Jetzt betont der 20-Jährige: Er will sich von Klum und seiner Familie abgrenzen. Was steckt dahinter?

Erst vor wenigen Tagen betrat Heidi Klum (52) den roten Teppich in einem gruseligen Medusa-Kostüm. Wie jedes Jahr lud die erfolgreiche Blondine auch 2025 zu ihrer legendären Halloweenparty. Doch für gewöhnlich bleibt der 52-Jährigen bei ihrem vollen Terminkalender nicht allzu viel Zeit zum Feiern. Ihren Kindern Leni (21), Henry (20), Johan (18) und Lou (16) lebt Klum Tag für Tag vor, was es heißt, in der Model- und TV-Branche erfolgreich zu sein. Leni und Henry traten bereits in ihre Fußstapfen und sind in der Modewelt tätig. Klums ältester Sohn spricht nun in einem aktuellen Interview über seine Mutter und seinen Wunsch nach Eigenständigkeit. Dabei stellt sich heraus: Henry Samuel will sich – zumindest in einer Hinsicht – von seiner Familie abgrenzen.

Heidi Klums Sohn Henry: "Möchte mir einen eigenen Namen machen"

"Nun, ich bin nun mal das Kind meiner Eltern, aber versuche trotzdem, eine eigenständige Person zu sein", verrät Henry Samuel gegenüber der Zeitschrift "InStyle MEN". Der 20-Jährige lässt durchklingen, dass er sich nicht nur als Kind von Heidi Klum und Sänger Seal (62) identifizieren möchte. "Ich habe eben diese Rolle und präsentiere sie auch, aber möchte mir dennoch einen eigenen Namen machen, nicht nur 'der Sohn von' sein", so das US-amerikanische Nachwuchsmodel. In puncto Karriere ist Henry Samuel also wichtig, sich abseits des Promi-Status seiner Eltern durch eigene Leistung zu beweisen.

Henry Samuel will sich abgrenzen: "Keine Angst"

Der Wille ist da – doch Henry weiß: "Ich habe auf jeden Fall noch eine Menge zu lernen." Und der Weg zur eigenen Marke in der Modelbranche ist noch weit: "Ich versuche noch, herauszufinden, was meine eigene Persönlichkeit ist und was mich von anderen unterscheidet." Henry Samuel betont, er wolle sich "so gut wie möglich über Mode ausdrücken und keine Angst haben, Fehler zu machen." Hierbei könne er sich an Heidi Klum ein Beispiel nehmen: "Eben genauso wie meine Mutter es auch tut."

Henry Samuel, sein Stiefvater Tom Kaulitz und seine Mutter Heidi Klum im September beim "HeidiFest" in München. © imago/Breuel-Bild

Henry Samuel über Mutter Heidi Klum: "Nicht verstecken"

Obwohl Henry Samuel nicht nur als Sohn von Heidi Klum abgestempelt werden will – wenn es um Rat und Tipps geht, scheut er sich nicht, sich an seine Mutter zu wenden. "Sie sagt mir immer, ich soll mich nicht verstecken und einfach offen sein und mein Bestes geben. Das versuche ich", erklärt der 20-Jährige.

Sohn von Heidi Klum: Abstand zum Stigma des "Nepo-Babys"?

Wie viele Promi-Kinder will sich auch Henry Samuel womöglich vom Stigma des "Nepo-Babys" distanzieren. Als solche werden Menschen bezeichnet, die durch familiäre Beziehungen Karrierevorteile bekommen, statt ausschließlich durch eigene Leistung. Wer wie Henry also als "Nepo-Baby" gilt, kämpft oft mit der öffentlichen Anschuldigung, nicht selbst für etwaige Erfolge im Beruf verantwortlich zu sein.

Henry Samuel auf dem Laufsteg während der Fashion Week in Paris. © imago/ABACAPRESS

Mit Heidi Klum als Mutter könnte dem 20-Jährigen demnach vorgeworfen werden, nur ihretwegen angesehene Modeljobs abzusahnen. Ob sich Henry Samuel künftig zur "Nepo-Baby"-Thematik äußern wird? Man darf gespannt sein.