Sohn von Dieter Bohlen feiert 17. Geburtstag: So süß gratuliert Mama Estefania ihrem Maurice

Wow, ist der groß geworden. Maurice Cassian, Sohn von Dieter Bohlen, feiert heuer seinen 17. Geburtstag. Mama Estefania Heidemanns gratuliert stolz auf Instagram. Hat sich auch der Pop-Titan gemeldet?

Bereits im Alter von 16 Jahren startete Dieter Bohlen seine Karriere als Songwriter. Sohn Maurice, der aus der Beziehung zu Estefania Heidemanns stammt, hat jetzt seinen 17. Geburtstag gefeiert - und steht seinem berühmten Papa in nichts nach.

Estefania Heidemanns ist stolz auf Sohn Maurice: "Liebe meines Lebens"

Zu seinem Ehrentag hat Mama Estefania ihrem Sohn in ihrer Instagram-Story gratuliert. Zu zwei Schnappschüssen schrieb sie: "Ich bin so stolz deine Mutter zu sein. [...] Mein ewiger Gentleman, Liebe meines Lebens."

In den sozialen Medien gibt Maurice, der sich Cassian Persico nennt, nur wenige Einblicke in sein Leben. Obwohl er über 15.000 Follower hat, präsentiert er nur wenige Fotos. In seinen jungen Jahren hat er sich bereits zu einem Fashion-Star gemausert.

Hat Dieter Bohlen seinem Sohn zum Geburtstag gratuliert?

Nach der Beziehung zum Poptitan hat Estefania mit ihrem heutigen Ehemann, dem Fernsehproduzenten Markus Heidemanns, eine neue Familie gegründet. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder, Halbgeschwister für Sohn Maurice, hervor.

Auch Dieter Bohlen ist inzwischen glücklich mit Freundin Carina, das Paar hat ebenfalls zwei Kinder. Wie das Verhältnis zu Sohn Maurice ist, ist nicht bekannt. Öffentlich zum Geburtstag gratuliert hat er dem 17-Jährigen allerdings nicht.