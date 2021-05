Sohn von Dieter Bohlen und Estefania: So erwachsen zeigt sich Maurice Cassian

Mit 15 Jahren entwickelt sich der Sohn von Poptitan Dieter Bohlen und Estefania Küster-Heidemanns zu einem echten Fashion-Star. Auf Instagram präsentiert sich Maurice Cassian in modischer Klamotte und richtig erwachsen.

Maurice Cassian ist in den sozialen Medien längst kein Unbekannter mehr. Das mag vielleicht an seinen berühmten Eltern Dieter Bohlen und Estefania Heidemanns liegen, aber der 15-Jährige zeigt auch, was er selbst drauf hat.

Rund 15.000 Follower auf und 29.000 Abonnenten auf – ganz schön viele Fans für einen 15-Jährigen. Der Promi-Nachwuchs präsentiert seinen Followern in den sozialen Netzwerken Skateboard-Tricks und Outfits mit Vintage-Flair.

Erwachsener Look von Maurice Cassian: Mama Estefania gefällts

Ernster Blick, die Haare zurückgebunden und die Hände locker in den Hosentaschen: Auf seinem neuesten Instagram-Foto zeigt sich Maurice Cassian für sein Alter sehr erwachsen. Er wirkt mehr wie ein 20-jähriger Student als ein 15-jähriger Schüler.

Mama Estefania scheint der Look ihres Sohnes zu gefallen, wie sie in den Kommentaren schreibt: "Ich bin dein größter Fan."

Dieter Bohlen und Sohn Maurice: Zum Verwechseln ähnlich

Maurice Cassian zelebriert die Ästhetik der 90er Jahre. Eine Zeit, in der auch sein Vater als großer Frauenschwarm galt. Die beiden sehen sich beeindruckend ähnlich – insbesondere die Haarpracht scheint der Teenager vom Poptitan geerbt zu haben.

Von 2001 bis 2006 war Maurice Cassians Mutter (ehemals Küster) mit Dieter Bohlen liiert. Wie das Verhältnis des Poptitanen zu seinem Sohn ist, ist nicht bekannt.