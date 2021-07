Sohn lässt Kleider von Hannelore Elsner versteigern

Am Donnerstag werden in der Sonderauktion "Hannelore Elsner SHE" bei Neumeister 1.400 Kleidungsstücke aus dem Nachlass der Schauspielerin versteigert.

Vor zwei Jahren ist mit Hannelore Elsner nicht nur eine deutsche Film-Ikone gestorben. Die Schauspielerin war eine klassische Diva im positiven Sinne. Trotz ihrer schweren Kindheit legte sie eine beachtliche Schauspielkarriere hin und inszenierte sich auch im richtigen Leben als unkonventionelle und emanzipierte Frau. "Wenn jemand meine Filme aufmerksam ansieht, erfährt er alles über mich", sagte sie einst über sich selbst.

Sohn von Hannelore Elsner öffnet Kleiderschrank

Mode spielte in ihren Filmen wie im Privatleben eine große Rolle. Für Kleidung gab Hannelore Elsner ein Vermögen aus, aber stets nach der Maxime: Wenig kaufen, dafür teuer. Als sie im Jahr 2019 im Alter von 76 Jahren starb, war dennoch ein beachtlicher Fundus an Mode-Geschichte in ihrem Kleiderschrank zusammengekommen.

Ihr Sohn, der Fotograf Dominik Elstner, stellt diese Sammlung nun zur Auktion. Denn es war seiner Mutter ein Herzenswunsch, dass ihre Kleidung posthum in die Hände von Frauen gelangt, die sich daran erfreuen. Ebenfalls zur Auktion stehen Fotografien, die Dominik Elstner von seiner Mutter gemacht hat.

Kleider vom roten Teppich - und ganz viel Modegeschichte

"Die Sammlung, die Neumeister jetzt versteigert, spiegelt Trends von den 1960er Jahren bis heute, sagt also auch etwas über die Zeit aus, in der sie getragen wurde. Wir erkennen in ihr zudem die zahlreichen Facetten von Verhüllungen, die Hannelore Elsner wie Rollen über- und wieder abstreifte", sagt Katrin Stoll, die Geschäftsführerin des Auktionshauses.

Insgesamt 1.400 Stücke, großteils von namhaften Designern, stehen am Donnerstag zur Auktion: von Yves Saint Laurent, Christian Dior, John Galliano, Chanel über Vivienne Westwood bis zu Dolce & Gabbana und noch viele mehr. Darunter Film-Garderoben, Kleider vom roten Teppich, aber auch viele private Kleider, Blusen, Schuhe und Taschen.

Das letzte Film-Kleid von Hannelore Elsner wird auch versteigert

Die Grenze zwischen Privatleben und Film war bei Hannelore Elsner fließend. Immer legte sie Wert darauf, ein Wörtchen mitzureden bei der Kostümauswahl. So auch bei ihrem letzten Film "Club der einsamen Herzen" (2018). Die Regisseurin Christine Hartmann ist bei der Kleider-Preview, zu der Katrin Stoll zusammen mit der Kunsthistorikerin Sonja Lechner am Mittwochabend im Auktionshaus geladen hat, dabei und erzählt: "Das schwarze Kleid von Jean Paul Gaultier hatte Hannelore selbst mitgebracht. Sie trägt es in einer Filmszene, in der sie zusammen mit Uschi Glas in einen Juwelierladen einbricht. Ich erinnere mich noch an den Drehtag. Hannelore hatte wahnsinnig gute Laune und zusammen mit Uschi Glas viel herumgealbert. Das Kleid schien bequem zu sein. Sie führte mir darin sogar Gymnastikübungen vor, die sie gerade machte."

In einer geschätzten Preisspanne von wenigen Hundert bis 5.000 Euro (für einen Mantel von Loro Piana) kann sich am Donnerstag jeder ein Stück von Hannelore Elsner ersteigern.

Die Auktion startet um 11 Uhr, wird live im Internet übertragen und bis in die späten Abendstunden dauern. Nach telefonischer Voranmeldung kann man auch vor Ort in der Barer Straße 37 auf ein begehrtes Stück mitsteigern. Wer sich vorher registriert,