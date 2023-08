Sofia Vergara verteidigt Heidi Klum: Sie isst meine Sandwiches

Heidi Klum ist empört über das Gerücht, sie würde nur 900 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Jetzt erhält sie humorvolle Unterstützung von "America's Got Talent"-Kollegin Sofia Vergara.

Es ist ein Gerücht, das für heftige Diskussionen sorgt: Angeblich soll Heidi Klum (50) nur 900 Kalorien am Tag zu sich nehmen - viel zu wenig für eine erwachsene Frau. Klum selbst und erhält jetzt auch Unterstützung von "America's Got Talent"-Kollegin Sofia Vergara (51).

sagte Vergara halb scherzend zu Klum: "Das kann nicht stimmen, Du kommst doch in meine Garderobe und isst meine Sandwiches und anderes." Moderator Terry Crews (55) stimmte zu: "Das glaube ich."

"Ich würde aussehen wie ein Zahnstocher"

Klum hatte sich empört über die Behauptung gezeigt: "Ich habe noch nie in meinem Leben Kalorien gezählt. Ich hasse es, wenn Leute solche Lügen in die Welt setzen, vor allem, weil es womöglich viele gibt, die so etwas lesen und dann sagen, oh, wenn sie das macht, dann mache ich das jetzt auch so."

Wenn es um die Gesundheit anderer Menschen ginge, so Klum weiter, sei es wichtig, klar Stellung zu beziehen. "Es geht mir dabei gar nicht mal um mich, sondern um diejenigen, die so etwas dann vielleicht ausprobieren und viel zu dünn werden."

Aufgekommen war das Gerücht, weil Klum in einer Instagram-Story auf die Waage gestiegen und ihr Gewicht öffentlich mitgeteilt hatte: 62 Kilo bei 1,76 Metern. Zudem hatte sie erzählt, dass sie zum Frühstück "pochierte Eier in warmer Hühnerbrühe" äße.