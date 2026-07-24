Söders neuer Grundsatz-Chef lädt ein: Wer bei der Netzwerk-Party auf der Dachterrasse mitfeiert

Traumblick über München, intensive Gespräche und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Bei der Sommerlounge der Jungen Gruppe der CSU-Fraktion wurde im Maximilianeum nicht nur über die Zukunft des Bauens diskutiert, sondern auch genetzwerkt.

Wenn sich die Arkaden des Maximilianeums öffnen und der Blick über die Dächer Münchens fast bis zu den Alpen schweift, entsteht eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Genau diese besondere Kulisse machte auch die diesjährige Sommerlounge der Jungen Gruppe der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag wieder zu einem der gesellschaftlichen Polit-Höhepunkte vor der parlamentarischen Sommerpause.

Motto der Sommerlounge 2026: Bauen und Wohnen in Bayern

Junge Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur kamen am Donnerstag zusammen, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und über Zukunftsthemen zu diskutieren.

Im Mittelpunkt des Abends stand das Motto "Bauen in Bayern". Auf dem Podium diskutierten Experten über bezahlbares Wohnen, digitale Planungsprozesse und neue Wege, Bauprojekte schneller und effizienter umzusetzen.

Gibt Vorsitz der Jungen Gruppe ab: Söder dankt Böltl

Mit dabei waren Indra Stachowski (Immobilienfinanzierungen, Unicredit Bank), Architektin Lorin Rüttger, Prof. Dr. Karin Schmid von der Hochschule München sowie Raffael Diepold (Bauinnung). Durch die Diskussion führte Gastgeber Maximilian Böltl selbst. Für Böltl war es altersbedingt die letzte Sommerlounge als Vorsitzender der Jungen Gruppe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würdigte die "ordentlichen Fußstapfen", die der 43-Jährige hinterlässt. Auf Böltl wartet eine neue, ehrenvolle Aufgabe. Söder hat den Landtagspolitiker und ehemaligen Bürgermeister von Kirchheim zum Leiter der neuen Programm- und Grundsatzkommission der CSU berufen. Als neuer Grundsatz-Chef der Partei soll Böltl künftig die inhaltliche Weiterentwicklung der CSU entscheidend mitgestalten.

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Söders neuer Grundsatz-Chef lädt ein: Wer bei der Netzwerk-Party auf der Dachterrasse mitfeiert

Böltl sagte der AZ: "Die Junge Gruppe setzt auf Dynamik – deshalb wechseln wir jetzt zur Halbzeit der Legislatur den Vorsitz. Mit Daniel Artmann übernimmt mein bisheriger Co-Chef und ich bleibe gerne Teil seines Teams. Durch die Sommerlounge und durch andere Dialogformate binden wir Innovatoren, Gründer, Macher und Ehrenamtler mit ihren Ideen ganz eng in unsere Arbeit ein. Dadurch können wir auch künftig die Herzklappen der Herzkammer sein und für frische Impulse sorgen."

Söder gab sich in seiner Rede besonders launig. Er erinnerte sich an seine Jugend als Sohn eines Maurermeisters und verriet augenzwinkernd, dass seine schulischen Leistungen trotz des wachsenden Interesses am weiblichen Geschlecht ordentlich geblieben seien. Der Grund: Er habe auf die mahnenden Worte seines Vaters gehört, der ihm andernfalls einen Job auf dem Bau in Aussicht stellte.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte zur AZ: "Bauen heißt, in die Zukunft zu investieren. Unser Ziel muss sein, dass sich auch die junge Generation den Traum vom Eigenheim leisten kann. Dafür müssen wir als Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen." Hausherrin des Landtags und Ex-Bauministerin Ilse Aigner ergänzte: "Es ist für junge Menschen eine große Herausforderung."

Maximilian Böltl, Joachim Herrmann, Ilse Aigner, Daniel Artmann und Michael Hofmann © ABR-Pictures/Petra Schönberger

Patrick Lindner ärgert sich über fehlende Pflicht-Versicherung bei Bauträgern

Zugegen war auch Patrick Lindner. Der beliebte Sänger kam mit einem besonderen Anliegen zur Sommerlounge: "Warum muss ein Bauträger bei uns in Deutschland noch immer keine Versicherung vor dem Start des Projekts vorweisen? Das möchte ich gern mal von unseren Politikern wissen. Das ist doch ein ganz großer Missstand! Wir und 200 andere Eigentümer, darunter auch viele Familien, sind damals in Giesing betrogen worden und reingefallen. Das war wahnsinnig tragisch."

Patrick Lindner und Christian Lealahabumrung © ABR-Pictures/Petra Schönberger

Unter den weiteren Gästen: CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, CSU-Generalsekretär Martin Huber mit Ehefrau Katrin, Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis, Christian Lealahabumrung (Rock Capital).

Klaus Holetschek, Stavros Kostantinidis und Gregor Biebl © ABR-Pictures/Petra Schönberger

Außerdem: Ungarns Generalkonsul Gabor Tordai-Lejko, Regisseurin Heidi Kranz, Münchens Ex-Bürgermeister Josef Schmid, Wissenschaftsminister Markus Blume, die schwangere Ex-Kommunalreferentin Kristina Frank, Ex-Wiesn-Chef und Stadtrat Clemens Baumgärtner sowie Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz mit Tochter Stephanie.

Weitere Fotos des Abends sehen Sie oben in der Fotostrecke.