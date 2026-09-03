Söder-Tochter spricht von Auswanderung: Was Gloria-Sophie Burkandt jetzt beschäftigt

Gloria-Sophie Burkandt schlägt ernste Töne an. Die Tochter von Markus Söder spricht sich deutlich gegen die AfD aus und denkt darüber nach, ihr Heimatland zu verlassen.

New York, Miami, Mailand – Gloria-Sophie Burkandt (27), die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder (59), ist international viel unterwegs. Trotzdem zieht es das 1,85 Meter große Model immer wieder in ihre bayerische Heimat zurück. Doch das könnte sich unter bestimmten Umständen schnell ändern, wie Burkandt nun klarstellt.

Söder-Tochter denkt über Auswanderung nach: "Wenn die AfD an die Macht kommt"

Sollte die AfD in Deutschland künftig mitregieren, zieht die Söder-Tochter in Betracht, ihrem Heimatland endgültig den Rücken zu kehren. Im Interview mit Antenne Bayern meint Burkandt: "Es ist eine Partei und wir leben in einer Demokratie und man kann [die Entwicklungen, d. R.] nicht ignorieren. Aber ich glaube, das ist einfach ein Hilferuf an unsere Politik." Im Weiteren betont die gebürtige Nürnbergerin: "Ich finde es katastrophal und ehrlich gesagt habe ich mir auch schon gedacht: Wenn das passiert und die AfD an die Macht kommt, mache ich auch einen Exit aus Deutschland und darüber denken viele nach."

Gloria-Sophie Burkandt hofft auf Einsatz von Mitbürgern: "Wir müssen an einem Strang ziehen"

Wie wohl der berühmte Vater über die Auswanderungspläne seiner Tochter denkt? Klar ist: Aus Deutschland auszuwandern, würde Gloria-Sophie Burkandt keinesfalls leichtfallen. "Das ist mein Land und ich bin stolz auf Deutschland. Und im selben Moment denke ich mir: Na ja, wenn es hier so brennt, sollte man eigentlich nicht abhauen, sondern man sollte dafür kämpfen, dass das Land wieder aufwacht."

In ihrer Heimat müsse sich einiges ändern, ist sich die 27-Jährige sicher. "Deutschland ist eines der Top-Länder der Welt. Und es muss wieder zurückkommen. Das heißt, wir müssen an einem Strang ziehen, dass wir das auch wieder schaffen, dass Deutschland wieder stark wird", meint die Bayerin überzeugt.

"Ich glaube einfach, es muss einen Komplettwandel in Deutschland geben"

Um Veränderung zu bewirken, müsse die Entscheidungsgewalt in der Republik ihrer Meinung nach anders verteilt werden. "Ich glaube einfach, es muss einen Komplettwandel in Deutschland geben, dass vielleicht die Jungen auch mehr Macht bekommen oder mehr Einfluss haben." Dabei stünden nicht Geld und finanzielle Interessen im Vordergrund: "Sondern es geht darum, dass wir einen Planeten schaffen, wo wir uns wirklich um die Umwelt kümmern, wo es der Umwelt gut geht, wo es uns Menschen gut geht, wo es keine Machtspielchen gibt, wo es kein Leid gibt."

Eine gesunde Umwelt ist für Gloria-Sophie Burkandt seit jeher ein wichtiges Thema. In ihrer Kindheit verbrachte die Söder-Tochter viel Zeit in der Natur. Die Brünette hat früh gelernt, wie wichtig es ist, . "Das hat mich immer schon geerdet", verriet die Söder-Tochter offen über ihre eigenen Erfahrungen.