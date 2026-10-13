Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt klärt über Nachname auf: "Stehe zu meiner Mutter"

Als Model, Moderatorin und Autorin hat sich Gloria-Sophie Burkandt längst von Markus Söder unabhängig gemacht. Die 27-Jährige legt großen Wert darauf, nicht als Nepo-Baby zu gelten. Dass sie den prominenten Nachnamen ihres Vaters nicht angenommen hat, hatte aber nicht nur mit ihrer Karriere zu tun, wie sie jetzt verrät.

Einen berühmten Nachnamen zu tragen, kann im Showbiz viele Türen öffnen. Gloria-Sophie Burkandt hat dennoch darauf verzichtet, wie ihr berühmter Vater zu heißen. Als Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wollte die 27-Jährige es aus eigener Kraft schaffen, sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen. Inzwischen ist sie als Model gut gebucht, hat ein Buch geschrieben und ist ein gern gesehener Gast in Talkshows. Dass sie dennoch Abstand vom Nachnamen Söder nimmt, hat aber nicht nur berufliche Gründe.

Söder-Tochter klärt auf: "Mein Vater wollte Gloria, meine Mutter wollte Sophie"

Gloria-Sophie Burkandt ist stolz auf ihren Vater. Angesprochen auf ihren Namen verrät das Model nun in der neuesten Ausgabe der Talkshow "Riverboat": "Mein Vater wollte Gloria und meine Mutter wollte Sophie, dann ist Gloria-Sophie daraus entstanden."

Da ihre Eltern nie verheiratet waren, trug sie nach der Geburt automatisch den Nachnamen ihrer Mutter. Dass daraus nicht Söder wurde, hatte zu Beginn einen besonderen Grund: "Damals war mein Vater schon Generalsekretär. Aus Sicherheitsgründen hat meine Mutter gesagt, dass wir es bei Burkandt belassen."

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Gloria-Sophie Burkandt: "Da stehe ich dann auch zu meiner Mutter"

Seiner Tochter zufolge habe sich Markus Söder allerdings gewünscht, dass Gloria-Sophie Burkandt seinen Familiennamen trägt. In ihrer Jugend hatte das Model die Möglichkeit, sich nach ihrem prominenten Vater zu nennen. Aber: "Ich dachte so mit 14 oder 16 Jahren, dass es meiner Mama gegenüber nicht respektvoll wäre." Die 27-Jährige wollte damals nicht den Eindruck vermitteln, ihren Namen aufgrund des "Fame-Faktors" zu ändern. "Da stehe ich dann auch zu meiner Mutter."

Zu ihrem Vater hat Gloria-Sophie Burkandt dennoch ein sehr gutes Verhältnis und zeigt sich mit ihm gerne in der Öffentlichkeit – wie beim Filmfest München, auf der Wiesn oder bei den Richard-Wagner-Festspielen, wie hier 2025:

Gloria-Sophie Burkandt hat ein gutes Verhältnis zu Vater Markus Söder. © BrauerPhotos/J.Harrell

Ob sie als Model ihrem Promi-Vater noch Tipps geben kann, wie er sich am besten in der Öffentlichkeit präsentiert? "Der einzige Tipp, den ich ihm gegeben habe, war mit TikTok anzufangen. Aber ansonsten macht mein Vater, was er will", erzählt sie augenzwinkernd. "Er redet mir nicht rein und er lässt sich nur von seinem Team reinreden – er hat ja gute Berater." Scheint so, als habe Familie Söder-Burkandt eine gute Patchwork-Balance gefunden.