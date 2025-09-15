So schwer wie Zunge eines Blauwals: WWM-Kandidatin patzt bei Gewicht und richtiger Antwort

Günther Jauch möchte bei "Wer wird Millionär?" von seiner Kandidatin wissen, was in puncto Gewicht mit der Zunge eines Blauwals verglichen werden kann. Die AZ kennt die richtige Antwort aus dem beliebten RTL-Quiz.

Günther Jauch hat eine Blauwal-Frage für seine Kandidatin bei "Wer wird Millionär?". Doch was ist die richtige Antwort?

Wer bei "Wer wird Millionär?" glänzen will, benötigt ein großes Allgemeinwissen. Nur wer sich in vielen Themengebieten auskennt, kann sich am Ende über eine beachtliche Gewinnsumme freuen. In der aktuellen Ausgabe (15. September) geht es in Günther Jauchs Studio in die Unterwasserwelt – das Gewicht einer Blauwal-Zunge soll geschätzt werden. Während die Kandidatin lange überlegt, kennt die AZ schon jetzt die richtige Antwort.

"Wer wird Millionär?": Wissen über Blauwal und dessen schwere Zunge gefragt

Kandidatin Sophia Schneider nimmt auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Platz und steht bei der 32.000-Euro-Frage. Günther Jauch hat eine Frage für sie, die mit Gewichtsschätzung zu tun hat. Der Quizmaster möchte von seinem Studiogast wissen:

In Bezug auf das Gewicht vergleicht man die Zunge eines Blauwals häufig mit einem...?

A: Kamel

B: Kühlschrank

C: Elefanten

D: Omnibus

Kamel, Kühlschrank, Elefant oder Omnibus: Kandidatin benötigt Zusatzjoker

Sophia Schneider gesteht, dass sie die Antwort auf die Frage nicht weiß. Sie hat sich für die Risikovariante entschieden und trifft kurzerhand die Wahl, ihren Zusatzjoker einzusetzen. Die Kandidatin hofft darauf, dass eine Person im Publikum mit der richtigen Antwort aushelfen kann. Der ausgewählte Zuschauer rät ihr zum Kamel, doch Schneider ist sich noch immer unsicher. Die Kandidatin wählt anschließend noch den Telefonjoker.

Sophia Schneiders Schwiegermutter soll ihr per Telefon Auskunft geben. Doch auch sie ist völlig ahnungslos.

"Wer wird Millionär?"-Frage: Das wiegt so viel wie eine Blauwal-Zunge

Die Kandidatin geht kein Risiko ein und entscheidet sich dafür, mit den bereits gesicherten 16.000 Euro nach Hause zu fahren. Die richtige Antwort wäre "C: Elefanten" gewesen. Da Sophia Schneider am ehesten zu "A: Kamel" tendiert hätte, ist sie froh, mit ihrer erspielten Gewinnsumme die Reißleine gezogen zu haben. Übrigens: eine Blauwal-Zunge wiegt rund vier Tonnen.