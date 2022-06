So schön strahlt Madeleine von Schweden auf ihrem Geburtstagsporträt

Das schwedische Königshaus begeistert auf Instagram mit einem neuen Porträt von Madeleine von Schweden. Der Anlass: Die Prinzessin feiert heute ihren 40. Geburtstag.

© Linda Broström/The Royal Court of Sweden

Besonderes Foto für einen besonderen Anlass: Zum 40. Geburtstag von Madeleine von Schweden am 10. Juni hat das schwedische Königshaus ein neues Porträt veröffentlicht. Darauf strahlt die Prinzessin in einem romantischen Blümchenkleid mit kupferfarbenen Satinkragen und dazu passenden floralen Prints in die Kamera.

Ihre haselnussbraunen, leicht gewellten Haare sind zum Seitenscheitel frisiert. Dezente silberne Hängeohrringe werten den Look zusätzlich auf. Beim Make-up hebt sie ihre Augenpartie mit schwarzer Mascara hervor.

Private Geburtstagsfeier

"Heute wird Prinzessin Madeleine 40! Die Prinzessin wird den Geburtstag ganz privat mit ihrer Familie feiern", heißt es unter dem Beitrag, der mit unzähligen Glückwünschen von Fans kommentiert wurde.

Prinzessin Madeleine ist die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (76) und Königin Silvia von Schweden (78). Seit 2013 ist sie mit dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Chris O'Neill (47) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: Prinzessin Leonore (8), Prinz Nicolas (6) und Prinzessin Adrienne (4).