So schlank! Angelina Pannek zeigt After-Baby-Body

Im kleinen Schwarzen beweist Angelina Pannek auf Instagram, wie viel sie seit der Schwangerschaft schon wieder abgenommen hat. Was ist ihr Geheimnis?

Wie lange genau die Geburt her ist – darüber schweigen sich die frischgebackenen zweifachen Eltern Angelina (30) und Sebastian Pannek (35) aus. Sicher aber ist: Die Mama ist schon wieder top in Form!

Während sie den Namen und andere Details zu ihrer kleinen Tochter nicht veröffentlichen will, zeigt Angelina nun ihren Körper im eng anliegenden Kleid auf Instagram. So flach wie vorher sei der Bauch zwar nicht, die Rückbildung habe auch länger gedauert als bei Baby Nummer eins, und noch benutzt sie Bauch-weg-Slips mit straffendem Effekt, lässt sie in ihrer Story wissen. Trotzdem ist sie stolz auf ihren Körper und zeigt ihn gern der begeisterten Fangemeinde.

"Wow, hast du nicht gerade erst euer zweites Baby bekommen?", fragt jemand. "So ein toller Körper nach zwei Schwangerschaften, Hut ab", "Du siehst super aus" und "Und das so kurz nach der Geburt, toll!" lauten nur einige der Komplimente, die sie für den selbstbewussten Auftritt einheimst.

Angelina Pannek: Ganz entspannt statt Hunger-Diät

Fürchterlich viel Stress, um wieder ihre alte Figur zu bekommen, hat sich die Ex-Bachelor-Kandidatin aber offensichtlich nicht gemacht.

"Ich habe ja keinen Zeitdruck und ich bin superzufrieden", gibt sie sich ganz entspannt.

Wie sie es so schnell geschafft hat, ihre Mama-Pfunde wieder loszuwerden, dazu schreibt und sagt die Neu-Mama diesmal nichts.

Zu einem früheren Zeitpunkt aber hatte die gertenschlanke Brünette, die 2014 in der Kuppelshow "The Bachelor" als Finalistin um die letzte Rose buhlte, ein paar Geheimnisse verraten: Sie mache eher wenig Sport, seit sie Mutter sei, verzichte aber auf Fleisch und ernähre sich diszipliniert, esse ein bisschen von allem – aber mit Maß.