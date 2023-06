So feiert Schottland im Juli die Krönung von König Charles III.

Am 6. Mai wurden König Charles III. und Königin Camilla in London gekrönt. Anfang Juli wird noch einmal in Schottland gefeiert. Geplant sind unter anderem mehrere Prozessionen und ein Gottesdienst.

König Charles III. und Königin Camilla am Tag der Krönung in London.

Drei Tage lang feierte ganz Großbritannien Anfang Mai die Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75). In wenigen Wochen geht es für die britischen Royals in Schottland weiter. Für den 5. Juli sind in der Hauptstadt Edinburgh weitere Prozessionen und ein Gottesdienst geplant, wie die schottische Regierung nun mitteilt.

Mehrere Prozessionen und eine Gartenparty

Charles III. werden demnach während des Gottesdienstes in der St.-Giles'-Kathedrale die schottischen Kronjuwelen, die Königsinsignien, überreicht. Diese sollen zunächst mit einer Prozession vom Edinburgh Castle in die Kathedrale gebracht werden. Daran nehmen unter anderem neben dem Royal Regiment of Scotland auch 100 Menschen teil, die unterschiedliche Aspekte des schottischen Lebens repräsentieren sollen.

Der König und die Königin machen sich in einer weiteren Prozession entlang der sogenannten Royal Mile vom Holyroodhouse Palast auf zur St.-Giles'-Kathedrale. Vom Edinburgh Castle aus sollen nach dem Gottesdienst Salutschüsse ertönen, bevor es für die royale Prozession zurück zum Palast geht.

Auch der Duke und die Duchess von Rothesay sollen anwesend sein. Gemeint sind damit Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) - es sind ihre offiziellen Titel in Schottland. Wie schon im April bekannt wurde, soll Charles III. am 4. Juli im Rahmen einer traditionellen Gartenparty zudem Gäste im Garten des Holyroodhouse Palastes in Edinburgh begrüßen.